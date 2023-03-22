Какие знаки зодиака непостоянны и легкомысленны: топ-6

Относиться ко всему легко и не принимать близко к сердцу – это искусство. Хотя иногда на таких людей бывает непросто положиться. Из-за своего легкомыслия и непостоянства они могут неожиданно изменить планы и даже не предупредить об этом.

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Астрологи назвали шесть знаков зодиака, наиболее подверженных таким проявлениям. От несколько легкомысленных до совершенно непрактичных.

Рыбы

Рыбами управляет Нептун, планета духовности, иллюзий и замешательства. С одной стороны это делает их выдающимися мечтателями – величайшими из всех знаков, с другой – мешает им достигать цели. Иногда им присущи лень или эскапизм, а иногда просто мечты кажутся интереснее настоящей жизни. Рыбы могут избегать ответственности и сопротивляться тяжелой работе.

Весы

Весы настолько упорно ищут гармонию и мир во всем, что способны даже пожертвовать своими основными ценностями ради этого. Поскольку Весами управляет Венера, планета любви, они любой ценой будут избегать конфронтации, даже если это навредит их целеустремленности и заставит выглядеть легкомысленно. За это представителей знака часто бывает тяжело воспринимать всерьез.

Лев

Львы слишком любят внимание к своей персоне и поэтому часто упускают важные моменты в жизни, ведя себя легкомысленно. Их желание выйти за рамки часто приводит к необдуманным поступкам и затратам, чем они вредят прежде всего себе. Львам трудно заботиться о долгосрочных последствиях собственных действий.

Стрелец

Стрельцам настолько не нравится рутина, что они физически не способны усидеть на одном месте и бросаются из приключения в приключение. Их подход к жизни – наивный, но радостный – может казаться милым в моменте, но положиться на такого человека бывает тяжело. Представители знака склонны принимать большие решения, не имея плана Б, и отвергать правила и обязанности, пытаясь прожить свою лучшую жизнь.

Телец

Родившиеся под этим знаком настолько любят роскошь и статус, что порой в погоне за ними теряют здравый смысл. Из-за того, что Тельцами управляет Венера, они могут легко не принимать во внимание того, что важно в жизни, и делать акцент на более поверхностных аспектах. Тратить деньги представители знака склонны так, чтобы показать этим любовь к себе, какой бы бессмысленной она ни была.

Близнецы

Нет более подверженного социальному взаимодействию знака, чем Близнецы. Их график вечно забит коктейлями с коллегами, бранчами с друзьями, новыми хобби и собеседованиями на новую работу. Близнецы очень непостоянны и их тяжело вернуть на землю. В крайних случаях это может выливаться в совершенно безрассудное поведение и даже приступы гнева. Близнецы часто сосредотачиваются на том, что находится прямо перед ними, несмотря на общую картину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых неискренних знаках зодиака.

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