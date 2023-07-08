Какие знаки зодиака легче всего идут на контакт: топ-6

В вашем окружении точно есть человек, который легко находит общий язык с другими. Это не только особенность характера, на это повлияло под каким знаком зодиака он родился.

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Приветливость и дружелюбие этих людей притягивает к себе других и с ними хочется дружить. Астрологи составили список знаков, которые легче всего идут на контакт.

6 место – Дева

Этим знаком управляет Меркурий – это планета общения, поэтому Девы коммуникабельны и всегда готовы прийти на помощь или дать совет. У них прекрасное чувство юмора, способное разрядить напряженную ситуацию.

5 место – Весы

Весы от природы очень общительны, потому что ими управляет Венера – планета любви и красоты. На любой вечеринке они чувствуют себя комфортно, даже если никого не знают. У этого знака есть много друзей и знакомых, потому что они умеют легко наладить отношения.

4 место – Близнецы

Этот знак остроумный и имеет легкий характер. Им руководит Меркурий (планета общения), поэтому Близнецы любознательны и любят узнавать что-то новое, не стесняясь задавать вопросы людям, которых впервые встретили. В любой ситуации они получат максимум пользы.

3 место – Овен

Это врожденный лидер, он открыт и смелый. Овнами управляет Марс – планета действия и самоутверждения и это делает их энергичными и коммуникабельными. Хотя они и могут оживить любой разговор, но не всегда думают о других. Овен не чувствует нужды угождать кому-то, кроме себя.

2 место – Лев

Этот знак любит быть душой компании, они веселы, умны и неотразимы. Их планета – Солнце, поэтому они ярко сияют на вечеринках и любят быть в центре внимания. Львы харизматичны, уверены в себе и умеют развлечь других.

1 место – Стрелец

Этот огненный знак на первом месте благодаря своему авантюристскому духу и способности завязать разговор с кем-либо, где бы он ни находился. Стрельцы смелые, дружелюбные и болтливые, всегда готовы к новым впечатлениям и знакомствам. Ими управляет Юпитер – планета роста и оптимизма, потому они любят путешествовать и исследовать.

Жизнь со Стрельцом никогда не будет скучной, они любую ситуацию сделают незабываемой и веселой.

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