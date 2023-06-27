Какие знаки зодиака чаще всего обижаются: топ-6

Некоторые люди обижаются даже по незначительным пустякам. Это зависит не только от характера, но и под каким знаком зодиака человек родился.

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Астрологи составили список знаков, которые чаще всего обижаются. Если в вашем окружении есть такой человек, то это объяснит его поведение.

6 место – Близнецы

Эти знаки ловкие и коммуникабельные, но когда чувствуют, что их идеи недооценивают или игнорируют, это вызывает чувство возмущения. Близнецы склонны судить людей, которые не столь открыты и любознательны как они. Если вы общаетесь с Близнецами, нужно успевать за их активностью, потому что это также вызывает обиду.

5 место – Раки

Раки очень чувствительны, они чувствуют ложные и неискренние эмоции. Поэтому, когда им изменили, их эмоции накапливаются, со временем образуя обиду. После этого они закрываются и становятся более уязвимыми перед другими. Также Раки обвиняют себя за то, что впустили в свою жизнь людей, причинивших им боль.

4 место – Скорпион

Это непоколебимый и решительный знак, не желающий идти на компромиссы. Когда они чувствуют себя обиженными, эти негативные эмоции будут с ними надолго. Скорпион не может отказаться от контроля. Если кто-то другой управляет, но что-то идет не так, они становятся злыми и могут отомстить.

3 место – Овен

Овны всегда берут на себя ответственность и уверенно идут к своей цели, но поражения переносят плохо. Когда они терпят неудачу, лучше не попадаться им на пути. Даже дружеское состязание или повышение на работе кого-то другого вызывает у них негативные эмоции. Эти знаки всегда говорят то, что думают.

2 место – Весы

Они могут жертвовать собственными потребностями ради других и это раздражает их. Весы за справедливость и баланс. Поэтому, когда они сравнивают то, что имеют другие со своими достижениями, это вызывает возмущение. Весы также отличные коммуникаторы, поэтому при разговоре чувствуют неискренние намерения людей.

1 место – Девы

Представители этого знака привыкли все хорошо обдумывать, они критичны и способны выявлять недостатки и несовершенство. Девы соблюдают высокие стандарты и ожидают этого от других и если все идет не по плану, то они обижаются. Когда человек не отвечает их ожиданиям, это вызывает у них разочарование и чувство обиды.

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