Какие знаки зодиака будут 'на коне' в мае: подробный гороскоп

В мае планета власти и удачи Юпитер перейдет в знак Тельца, чтобы провести там оставшийся год. Это будет время реализации концепций развития и планов на будущее, которые мы разрабатывали в последнее время. А влияние транзита определит наши следующие 12 лет.

Астрологи советуют расставлять приоритеты в сфере семейных ценностей. Комфорт, постоянная работа, здоровье, накопление ресурсов, деньги, развитие и узкоспециализированные навыки — все это в повестке дня во время такого транзита. Это момент закрепления, время, когда идеи должны приобретать практическое воплощение. Что это значит для каждого знака зодиака в отдельности, читайте дальше.

Овен

Ваша правящая планета Марс проведет весь месяц в вашем знаке. Это должно дать вам значительный приток энергии. С третьего числа начинайте вносить личные улучшения – так они будут иметь высокую вероятность успеха.

Для Овнов май будет относительно продуктивным. Но вам следует соблюдать осторожность в своих финансах, потому что счета будут продолжать расти и возможны проблемы со здоровьем. Между тем, у вас есть большие шансы на успех в карьере, а эффективность работы и бизнеса позволит вам опередить конкурентов. В супружеской жизни, несмотря на все перипетии, установится гармония, тем самым оберегая ваши партнерские отношения от проблем. Возможно разрешение давних семейных конфликтов.

Телец

Май будет для вас благополучным во многих аспектах жизни. Месяц начнется на положительной ноте, обеспечивая чувство безопасности и уверенности относительно обычных жизненных проблем. У вас появится чувство стабильности и защищенности, поскольку ваше финансовое состояние улучшится, а потоки доходов останутся стабильными.

Все это поможет вам беспрепятственно вкладывать ресурсы в творчество. Вас будут тепло приветствовать и признавать ваши успехи и способности как в экономической, так и в социальной сферах. Вы также получите желаемое внимание со стороны потенциальных романтических партнеров с намеками на конкретные предложения. Сочетание всех этих положительных факторов позволит вам привести в порядок свою жизнь.

Близнецы

Месяц даст неоднозначные результаты. Вам нужно расставить приоритеты в карьере и семейной жизни. Однако вы можете столкнуться с препятствиями в финансовой сфере, поэтому вам придется внимательно следить за движением денег на вашем счете.

Чтобы укрепить свое положение, не отказывайтесь от предложений о путешествиях и командировках. Это приведет к вашему профессиональному продвижению, а также к решению прежних бизнес-проблем. Май будет идеальным временем для деловых и романтических знакомств. Не забывайте также об обучении. Усвоение новых знаний будет очень легким и эффективным.

Рак

Все, что вам нужно для успеха в мае, это признать свое мастерство и не стесняться демонстрировать его. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу и Фортуна будет на вашей стороне. Делайте ставку на свои силы и умения, и успех не заставит себя ждать.

Уделяйте больше времени своему здоровью. Постарайтесь внести полезные изменения в диету, больше времени проводите на свежем воздухе. Месяц будет удачным для вашей карьеры, а у безработных Раков появится возможность начать новую работу. Если вам давно нужно было сдать какой-нибудь экзамен или доказать свою квалификацию, сделайте это именно в мае.

Лев

Посвятите май вопросам здоровья. Усилия, вложенные в себя окупятся прекрасным самочувствием, вы сможете преодолеть давние проблемы и укрепить свое тело. Чем лучше вы позаботитесь о себе сейчас, тем меньше придется тратить на лечение в будущем.

При этом избегайте ненужных рисков. Звезды указывают на высокую вероятность несчастных случаев, травм, конфликтов и т.д. Если вы проявите необходимую осторожность, то особых проблем у вас не должно возникнуть. Во второй половине месяца совершите небольшое путешествие, чтобы набраться положительных впечатлений.

Дева

Май станет благоприятным месяцем для влюбленных Дев. Это будет время интересных встреч и романтических свиданий. В то же время, женатые представители знака могут испытывать трудности. Им нужно будет позаботиться о своей семейной жизни, иначе это повредит их отношениям. Если у вас есть спутник жизни, отдельно позаботьтесь о его здоровье – физическом и эмоциональном.

У вас могут возникнуть определенные финансовые затруднения. Однако, если вы придерживаетесь предопределенного бюджета, то сможете избежать осложнений. В плане карьеры ситуация, похоже, находится под контролем. Просто проявляйте терпение. Любое обучение принесет хорошие результаты, так что запишитесь на курсы или подайте документы в университет.

Весы

Готовьтесь к насыщенному событиями и приключениями месяцу. Именно во время путешествий вы сможете встретить любовь, которую всегда ждали. И даже если вы не настроены романтично, именно вдали от дома вы сможете провести время хорошо и познакомиться с важными новыми людьми.

Воспользуйтесь случаем освободиться от условностей и не считаться с окружающими, как это вам приходится делать дома. Эта вновь обретенная независимость позволит вам выражать себя в полной мере. Это обеспечит идеальные условия личного развития и исследований своего внутреннего мира.

Скорпион

Если вы давно хотели немного отдохнуть от семьи, сделайте это. Дайте друг другу время побыть порознь – это поможет вам почувствовать, насколько вы важны друг для друга. В то же время ваши любовные отношения будут становиться все более напряженными, и возникнут разные проблемы.

Однако Скорпионам, состоящим в браке, это позволит решить назревавшие уже давно проблемы и даже добиться успеха в неожиданных сферах жизни. Реализуйте свои абмиции и путешествуйте по миру. Это вам пойдет на пользу. Не бойтесь столкнуться с препятствиями – вы сможете преодолеть их.

Стрелец

Вас ждет ряд трансформационных переживаний. Вы почувствуете существенный личностный прогресс, станете более самостоятельными и более решительными в своих действиях и общении. Эта новообретенная свобода приведет к большему ощущению открытости. Вы перестанете считаться с конкурентами и недоброжелателями. Зато вы увидите, что мир находится на вашей стороне.

В отношениях будьте готовы к дискуссиям. Не воспринимайте попытку поговорить с вами как повод для конфликта, а воспринимайте как попытку лучше вас понять. Это поможет наладить гармонию на разных уровнях взаимодействия. Причем не только в личной сфере, но и профессиональной.

Козерог

С приближением лета количество обязанностей, которые будут возлагать на вас, существенно возрастет. Вам придется решать сразу несколько задач, иначе долгожданный отпуск сорвется. Проявите стойкость. Все ваши действия должны быть направлены на одну цель: комфортную жизнь. Если для этого вам не хватает денег, поищите дополнительные способы заработка.

Не беспокойтесь, что это приведет к выгоранию. Сейчас вы полны сил, а необходимость переключаться между задачами вас только подзарядит. Тем не менее, не забывайте и о перерывах и полноценном отдыхе.

Водолей

Для Водолеев май будет наполнен взлетами и падениями. Чтобы принимать самые лучшие решения, вам нужно будет внимательно оценивать условия. Учитывайте все перспективы и риски разных сценариев, давайте себе время на обдумывание. Вы сможете принимать решения, которые удивят окружающих.

В своей профессиональной сфере вы сможете добиться успеха. Особенно если захотите повысить свою квалификацию обучением. Для любовных отношений месяц будет неплохим. Хотя в начале мая вырастет напряжение и возникнет риск конфликтов в партнерстве. Не забывайте обращать внимание на свое здоровье.

Рыбы

С самого начала мая тщательно заботьтесь о себе. Контролируйте свои слова и действия, поскольку вы будете склонны к импульсивным поступкам. Особо следите за своим общением с близкими. Уровень напряжения в семейной жизни может возрасти, поэтому действуйте осторожно.

Во внимании будет нуждаться и ваше здоровье. В профессиональной сфере успех также будет зависеть от вашей сдержанности. Старайтесь контролировать себя, и действительно большие проблемы вас обойдут.

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