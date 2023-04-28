Какие знаки ждут проблемы со здоровьем: гороскоп на май

Заботиться о здоровье следует регулярно. Правильное питание, отсутствие вредных привычек, умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и регулярный медосмотр – основные аспекты здорового образа жизни.

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Однако иногда болезни застают врасплох. По словам астрологов, в мае представителям некоторых знаков следует быть особенно осторожными и своевременно реагировать и малейшие симптомы недомогания.

Лев

Вероятно, вы давно чувствуете внутреннее напряжение, не дающее вам свободно дышать и наслаждаться жизнью. В мае астрологи предсказывают вам сильные стрессы и тревоги. Звезды предупреждают, что возникнут проблемы на работе, которые приведут к конфликтам и спорам с коллегами и руководством. Члены семьи и партнер будут не очень счастливы видеть вашу постоянную усталость и перенапряжение. Попытайтесь абстрагироваться и не слишком всерьез воспринимать рабочие проблемы. В конце концов, следует подумать об отпуске или отдыхе.

Водолей

Вы можете снова столкнуться с хроническими болезнями, которые давно вас не беспокоили. Однако, по словам астрологов, в мае следует быть особенно осторожными и осмотрительными по поводу проблем здоровья. Вероятно, вы почувствуете странные симптомы, свидетельствующие о новых заболеваниях. Ни в коем случае не откладывайте визит к врачу, надеясь, что "само пройдет". Действовать нужно быстро. Астрологи предупреждают о вероятности операций и больничных.

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