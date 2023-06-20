Какие знаки погрузятся в пылкую любовь: их жизнь изменит летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние состоится 21 июня. Самый длинный день в году издавна считали особенным и энергетически сильным, а в праздник летней ночи проводили много обрядов и гаданий.

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По словам астрологов, это благоприятное и удачное время для любви, поскольку летнее солнце ярко осветит самые сокровенные желания. Планета общения Меркурий и планета действия Марс соединятся через несколько минут после начала солнцестояния, открывая новые романтические возможности.

Овен

Вам нравится рисковать. Вы обожаете яркие чувства и хотите иметь отношения, наполненные безумными эмоциями. Звезды советуют попробовать "сразиться" с партнером, конечно, в шутливой форме. Можно поехать в ТРЦ и провести время за интересными квестами, а можно просто засесть вечером за онлайн-игру. Подобный досуг – отличный способ поближе узнать друг друга.

Телец

В последнее время жизнь была чрезвычайно напряженной, и нет никаких признаков того, что вскоре ситуация наладится. Это очень сказывается на ваших отношениях. Вам лучше отдохнуть вместе со своим партнером. Попробуйте расслабиться в бассейне или записаться на спа-процедуры.

Близнецы

Вы будете в центре внимания, поскольку солнце подчеркивает ваши уникальные качества и черты характера. Вы увидите, что люди хотят поговорить о ваших интересах, разделить ваши заботы и просто ободрить. Астрологи советуют больше времени проводить в компаниях – возможно там вы встретите свою судьбу.

Рак

Вероятно, вы скоро встретите любовь. В тот момент, когда вы поймете, чего ищете в отношениях, нужный человек придет в вашу жизнь. Просто четко определите свои желания и осознайте, чего действительно хотите – долгосрочных отношений или романа на одну ночь?

Лев

Последние месяцы вы были несколько непостоянны в личной жизни. Но на самом деле вы просто ищете настоящую любовь. Летнее солнцестояние наконец-то принесет стабильность. Будьте искренними, делитесь эмоциями и продолжайте стремиться к важной цели.

Дева

Есть вероятность того, что кто-то из ваших друзей давно тайно в вас влюблен. Астрологи советуют не отказываться от свиданий и знаков внимания. Вам нужно будет решить, есть ли вероятность того, что дружеские отношения перерастут во что-нибудь серьезное.

Весы

Вы будете счастливы в любви. Летнее солнцестояние сделает ваши чувства еще сильнее и глубже – вам захочется буквально кричать о своем счастье и делиться им. Наслаждайтесь радостным периодом и искренними взаимными чувствами.

Скорпион

Романтический отдых – это именно то, что вам нужно, чтобы создать близкие моменты и воспоминания со своим партнером. Обмен историями и шутками в машине с опущенными окнами сплотит вас на глубоком уровне.

Стрелец

Страх перед обязательствами мешает вам вступать в отношения. Не то, чтобы вам не нравился человек, с которым вы встречаетесь – наоборот, вы действительно влюблены в него. Хотя вам понадобится некоторое время, чтобы преодолеть свои эмоциональные проблемы, летнее солнцестояние побуждает вас открыться чувствам.

Козерог

Солнцестояние усилит желание близости. Вы любите много говорить, планировать будущее, делиться наблюдениями и мыслями. Если партнер разделит ваши ценности и желания, вы будете на седьмом небе от счастья.

Водолей

Будьте бдительны – на горизонте снова появится кто-то из бывших. Вероятно, даже предложит снова быть вместе. Прежде чем решить, как действовать дальше, подумайте, следует ли дважды входить в одну реку.

Рыбы

Солнцестояние принесет откровенные разговоры, глубокие чувства и невероятные встречи. Вы встретите человека, с которым захотите поделиться самым сокровенным.

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