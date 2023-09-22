Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Барби-тренд по-прежнему остается в топе после выхода в прокат одноименного фильма. Первая кукла Барби появилась в 1959 году и десятилетиями является любимой игрушкой многих поколений.

Астрологи составили интересный гороскоп о том, какой куклой Барби вы могли бы быть в зависимости от знака зодиака. В этом списке есть не только современные Барби, но несколько редких уникальных кукол.

Овен

Teenage Fashion Model Barbie

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Оригинальная Барби вышла на сцену и покорила весь мир – так же, как и зажигательные Овны всегда сияют благодаря своей харизме. Вы действительно выделяетесь из толпы своей смелостью и настойчивостью. Этот земной знак любит самые лучшие вещи и всегда выбирает качественную брендовую одежду.

Телец

Shopping Time Barbie

Тельцы любят комфорт, поэтому их можно ассоциировать с Shopping Time Barbie. Тельцы трудолюбивы, надежны, страстны, романтичны и последовательны. Им важно иметь уверенность в завтрашнем дне и упорно работать ради главных целей.

Близнецы

Teen Talk Barbie

Близнецы склонны слишком много говорить, и поскольку они являются коммуникабельным воздушным знаком, иногда впадают в сплетни. Их идеальный двойник Барби – Teen Talk Barbie. Эти модные куклы-подростки не просто выглядят стильно – они действительно говорят. Близнецы настолько увлекаются разговорами, что иногда секреты просто естественным образом ускользают, прежде чем они даже осознают, что что-то сказали.

Рак

Dreamtopia Mermaid Barbie

Эта Барби с рыбьим хвостом не только ассоциируется с Раком из-за знака воды. Dreamtopia Mermaid Barbie – аналог русалочки (надеемся, вы все помните эту сказку). Рак – это знак зодиака, ориентированный на семью. Раки иногда сдерживаются, потому что боятся отказа, и, следовательно, могут упустить возможности в отношениях.

Лев

Totally Hair Barbie

Несмотря на то, что надменность и тщеславие являются отрицательными чертами этого знака зодиака, Барби с густыми волосами прекрасно подходит к "львиной гриве" и способности изменять свой стиль в соответствии со своим настроением. Львы – настоящие лидеры. Они смелые, активные и любят быть в центре внимания.

Дева

Malibu Barbie

Малибу Барби одна из самых "приземленных" кукол. Она выглядит столь счастливой и расслабленной в своей природной стихии. Она любит простые вещи и наслаждается природой, подобно земному знаку Девы.

Весы

Judge Barbie

Весы стремятся к гармонии и балансу. Они всегда все взвешивают и долго принимают решение. Справедливость – ваше второе имя, поэтому вы типичная Judge Barbie. Никакой другой знак зодиака не подойдет для этой профессии так, как Весы. Потребность в справедливости и желание честности в действительности заключается в сочувствии. Весы хотят сбалансировать мир и сделать его лучше.

Скорпион

Halloween Barbie

У Скорпиона есть теневая сторона, которая дает им плохую репутацию – именно эта сторона заставляет многих считать их манипулятивными. Дело в том, что Скорпионы любят многое держать в себе и любят хранить свои тайны от других, из-за чего они выглядят темными и загадочными. Именно эта тьма соединила знак с Halloween Barbie.

Стрелец

Space Discovery Barbie

Стрельцы – авантюрные путешественники. Они любят приключения и исследования, поэтому Barbie Space Discovery – отличный выбор для них. Стрелец также стремится добиться успеха во всем. На самом деле они сделают все возможное, чтобы превратить жизнь в приключение, какими бы обыденными ни казались вещи.

Козерог

Career Girl Barbie

Козерог серьезно относится к работе, так что идеально подходит для карьеристки Барби. Career Girl Barbie дебютировала в 60-х. Она вышла в модном костюме, который обязательно поможет ей подняться по карьерной лестнице. Астрологи выбрали эту Барби для Козерога, ведь этот знак сосредоточен на успехе.

Водолей

Dream Date Barbie

Известно, что Водолеи коммуникабельны и дружелюбны, и именно из-за этих черт астрологи ассоциируют их с Dream Date Barbie. В дружбе они любят проводить время с единомышленниками, разделяющими их ценности и страсти.

Рыбы

Slumber Party Barbie

Рыбы являются большими мечтателями, поэтому им обязательно нужен хороший сон. Slumber Party Barbie со своим спальным мешком и пижамой, выглядит как хорошая пара этому знаку зодиака. Рыбы очень интуитивны и восприимчивы, часто чувствуют, что другие могут не заметить.

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