newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

AstroOboz
Астрология
4 минуты
717
Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Барби-тренд по-прежнему остается в топе после выхода в прокат одноименного фильма. Первая кукла Барби появилась в 1959 году и десятилетиями является любимой игрушкой многих поколений.

Астрологи составили интересный гороскоп о том, какой куклой Барби вы могли бы быть в зависимости от знака зодиака. В этом списке есть не только современные Барби, но несколько редких уникальных кукол.

Овен

Teenage Fashion Model Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного
Видео дня

Оригинальная Барби вышла на сцену и покорила весь мир – так же, как и зажигательные Овны всегда сияют благодаря своей харизме. Вы действительно выделяетесь из толпы своей смелостью и настойчивостью. Этот земной знак любит самые лучшие вещи и всегда выбирает качественную брендовую одежду.

Телец

Shopping Time Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Тельцы любят комфорт, поэтому их можно ассоциировать с Shopping Time Barbie. Тельцы трудолюбивы, надежны, страстны, романтичны и последовательны. Им важно иметь уверенность в завтрашнем дне и упорно работать ради главных целей.

Близнецы

Teen Talk Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Близнецы склонны слишком много говорить, и поскольку они являются коммуникабельным воздушным знаком, иногда впадают в сплетни. Их идеальный двойник Барби – Teen Talk Barbie. Эти модные куклы-подростки не просто выглядят стильно – они действительно говорят. Близнецы настолько увлекаются разговорами, что иногда секреты просто естественным образом ускользают, прежде чем они даже осознают, что что-то сказали.

Рак

Dreamtopia Mermaid Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Эта Барби с рыбьим хвостом не только ассоциируется с Раком из-за знака воды. Dreamtopia Mermaid Barbie – аналог русалочки (надеемся, вы все помните эту сказку). Рак – это знак зодиака, ориентированный на семью. Раки иногда сдерживаются, потому что боятся отказа, и, следовательно, могут упустить возможности в отношениях.

Лев

Totally Hair Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Несмотря на то, что надменность и тщеславие являются отрицательными чертами этого знака зодиака, Барби с густыми волосами прекрасно подходит к "львиной гриве" и способности изменять свой стиль в соответствии со своим настроением. Львы – настоящие лидеры. Они смелые, активные и любят быть в центре внимания.

Дева

Malibu Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Малибу Барби одна из самых "приземленных" кукол. Она выглядит столь счастливой и расслабленной в своей природной стихии. Она любит простые вещи и наслаждается природой, подобно земному знаку Девы.

Весы

Judge Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Весы стремятся к гармонии и балансу. Они всегда все взвешивают и долго принимают решение. Справедливость – ваше второе имя, поэтому вы типичная Judge Barbie. Никакой другой знак зодиака не подойдет для этой профессии так, как Весы. Потребность в справедливости и желание честности в действительности заключается в сочувствии. Весы хотят сбалансировать мир и сделать его лучше.

Скорпион

Halloween Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

У Скорпиона есть теневая сторона, которая дает им плохую репутацию – именно эта сторона заставляет многих считать их манипулятивными. Дело в том, что Скорпионы любят многое держать в себе и любят хранить свои тайны от других, из-за чего они выглядят темными и загадочными. Именно эта тьма соединила знак с Halloween Barbie.

Стрелец

Space Discovery Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Стрельцы – авантюрные путешественники. Они любят приключения и исследования, поэтому Barbie Space Discovery – отличный выбор для них. Стрелец также стремится добиться успеха во всем. На самом деле они сделают все возможное, чтобы превратить жизнь в приключение, какими бы обыденными ни казались вещи.

Козерог

Career Girl Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Козерог серьезно относится к работе, так что идеально подходит для карьеристки Барби. Career Girl Barbie дебютировала в 60-х. Она вышла в модном костюме, который обязательно поможет ей подняться по карьерной лестнице. Астрологи выбрали эту Барби для Козерога, ведь этот знак сосредоточен на успехе.

Водолей

Dream Date Barbie

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Известно, что Водолеи коммуникабельны и дружелюбны, и именно из-за этих черт астрологи ассоциируют их с Dream Date Barbie. В дружбе они любят проводить время с единомышленниками, разделяющими их ценности и страсти.

Рыбы

Slumber Party Barbie

Рыбы являются большими мечтателями, поэтому им обязательно нужен хороший сон. Slumber Party Barbie со своим спальным мешком и пижамой, выглядит как хорошая пара этому знаку зодиака. Рыбы очень интуитивны и восприимчивы, часто чувствуют, что другие могут не заметить.

Какая вы кукла Барби по знаку зодиака: необычный гороскоп, который раскроет много интересного

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет каждому знаку мистическое осеннее равноденствие.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.