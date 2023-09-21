Будьте осторожны: что принесет каждому знаку мистическое осеннее равноденствие

Сентябрьское равноденствие знаменует собой приход астрологической осени. Это время подведения итогов и большой осторожности, ведь сильная энергетика дня может нанести вред. День побуждает к размышлению и покою. Лучше избегать принятия больших решений и серьезных разговоров.

Астрологи рассказали, что значит осеннее равноденствие для представителей всех знаков зодиака, в зависимости от олицетворяющей их стихии. Вот что они обещают.

Знаки огня: Овен, Лев, Стрелец

Равноденствие принесет вам проблемы в личной жизни. Поэтому сконцентрируйтесь именно на ней. Внимательно относитесь к своему романтическому партнеру в этот день. Идите на компромиссы, прислушивайтесь друг к другу и не затрагивайте болевые точки. Возможны переезды и неожиданные встречи как приятные, так и не очень. Высока вероятность новостей о пополнении в семье.

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Знаки земли: Телец, Дева, Козерог

Ваша давняя мечта начнет сбываться – будьте готовы к этому. Равноденствие станет для вас периодом умиротворения и поиска комфорта. Вместе с тем вы почувствуете, как растет ваша внутренняя энергия. Направьте ее на решение давно мешающих вам проблем – все должно получиться. Равноденнствие будет хорошим днем для уборки и расхламления. Это принесет обновление не только пространству, но и мыслям.

Знаки воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Вы наконец-то сможете достичь давно намеченной цели. И это станет поводом к большой гордости. Но не увлекайтесь – практикуйте заземление и благодарность за любое содействие. Если почувствуете прилив вдохновения, не игнорируйте его, а начните работу над креативным проектом, над которым давно размышляли. Как можно больше общайтесь, показывая близким все свои лучшие качества – доброту, энергичность, чувство юмора.

Знаки воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Вы можете чувствовать себя истощенно из-за перехода в холодный и темный сезон. Не игнорируйте это чувство. Отдыхайте как можно больше. Радуйте себя приятными и комфортными мелочами. Ароматный чай и теплое одеяло дадут вам в равноденствие больше, чем вечеринка. Также, если вы чувствуете себя устало, отложите важные решения и большие покупки. Сначала восстановите свою энергию. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет, как правильно поступить и куда двигаться.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о значении осеннего равноденствия в астрологии.

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