Как стать счастливым в последние дни лета: гороскоп для всех знаков

Конец лета – отнюдь не повод для печали и ностальгии. Новый осенний сезон принесет много приятных сюрпризов.

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Астрологи подобрали советы, которые помогут обрести гармонию и стать невероятно счастливыми в последние дни лета. Для счастья на самом деле нужно очень мало – и оно в простых вещах: теплых объятиях, долгожданных встречах, робких признаниях и искренних разговорах.

Овен

Не замыкайтесь в себе. По всей вероятности, вам придется столкнуться с критикой и неожиданными ситуациями. Даже люди, которым вы доверяете, могут вдруг начать критиковать все ваши слова и действия. Не пытайтесь провоцировать конфликты и попробуйте разрешить ситуацию на спокойной ноте. Вы сможете провести время, наполненное любовью и радостью, несмотря на токсические воздействия.

Телец

Вы всячески пытаетесь быть в центре внимания и хотите показать себя идеальными перед другими. Постоянно сравнивая себя с другими и имея относительно себя завышенные ожидания, вы не можете просто наслаждаться жизнью и быть в гармонии. Чем больше вы принимаете себя и чем больше живете своей свободой, тем больше любви и удовольствия будет вливаться в вашу жизнь.

Близнецы

Ваш пессимистический взгляд на жизнь коррелируется со склонностью всегда винить других в своих собственных несчастьях. Перестаньте указывать пальцем на других из-за неудач и проблем. Возьмите ответственность за свою жизнь, если вы хотите улучшить свои шансы обрести любовь и достичь финансового успеха. Вам следует поработать над изменением своего мышления и научиться смотреть на мир с более оптимистической точки зрения.

Рак

Вам часто приходится мириться с людьми, которые оказали на вас негативное влияние, чтобы достичь своих целей. В результате вы чувствуете себя истощенным, грустным и разочарованным. Пора отпустить все плохое и двигаться дальше. Если вы проводите больше времени со своими близкими, особенно с семьей, вы можете ощутить истинное очищение и устранить вредные влияния из своей жизни.

Лев

Рутина вам надоела. Вы хотите успеть в последний летний вагон, вдоволь насладиться теплыми днями и "оторваться по полной". Ключ к счастливой жизни состоит в том, чтобы сбалансировать свои рабочие обязанности с интересами вне работы. Не соглашайтесь на любую работу, а ищите место, где вы можете делать то, что вам нравится, а также получить финансовую стабильность.

Дева

Старайтесь побольше жить для себя и не игнорировать собственные потребности. Как только вы поймете и оцените ценность, которую вы приносите в мир, вы сможете почувствовать любовь и радость жизни в полной мере.

Весы

Научитесь выражать свои чувства и открываться перед другими. Вы очень эмпатичны и способны на глубокие эмоции, однако часто вы производите впечатление холодных, отстраненных и даже безразличных людей. Не бойтесь быть уязвимыми и показывать свои подлинные чувства.

Скорпион

Вам всегда кажется, что трава зеленее у соседа. Сравнивая себя с другими, вы чувствуете абсолютное истощение – вам кажется, что вы достигли слишком мало. Научитесь ценить благословения, которые у вас есть. Сосредоточьтесь на собственных достижениях, а не на успехах других.

Стрелец

Вам трудно чего-то добиться, потому что вы быстро теряете мотивацию. Вы начинаете развитие личности, но прерываете его на полпути. Вы можете "бродить" через бесчисленное количество увлечений, которые затем покидаете. Важно научиться сосредотачиваться на том, что действительно приносит вам радость и последовательно выполнять начатые проекты. Перестаньте переоценивать себя, но научитесь быть более реалистичными.

Козерог

Вам следует остановиться, успокоиться и проявить эмоциональный самоконтроль. Сейчас не самый лучший период в вашей жизни. Вы постоянно напряжены и ставите очень сложные цели, которые просто не в силах достичь.

Водолей

Неуверенность в своих силах приведет к тому, что вы потеряете многочисленные возможности, будь то романтические или финансовые. Доверяйте инстинктам и действуйте согласно импульсам своего сердца. Это позволит вам полностью раскрыть свой потенциал.

Рыбы

Избегайте поспешных решений в делах любви. Подождите, пока ваши мысли станут более организованными, вместо того, чтобы действовать поспешно, подвергая ваши отношения риску или теряя потенциальные финансовые возможности.

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