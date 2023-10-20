Как сделать, чтобы дрова горели в четыре раза дольше: полезный лайфхак
Впереди – еще одна тяжелая для нас зима. По предварительным прогнозам, оккупанты пытаются накопить ракеты дальнобойного вооружения, чтобы снова наносить удары по объектам критической инфраструктуры.
В сельских местностях украинцы заранее запасаются дровами. Однако дрова стоят довольно дорого, поэтому об экономии здесь речь не идет. OBOZ.UA разбирался, как сделать, чтобы дрова горели в четыре раза дольше.
Совет 1: как забрасывать дрова
В среднем одно полено горит и тлеет примерно 1,5 часа, но зная некоторые лайфхаки, можно существенно продлить этот срок. В первую очередь не стоит небрежно забрасывать дрова в печку. Здесь дело в физико-химических процессах: если между дровами будет много кислорода, они быстро сгорят. То есть чем меньше кислорода – тем дольше горят дрова. Заделывайте поленья в печку как можно плотнее.
Совет 2: размер дров
Обратить внимание следует и на размер дров и очередность закладки. В первую очередь отправляйте в печку большие поленья, сверху – меньшие. Получится своеобразный принцип пирамиды.
Правило 3: разжигание
Правильно сложив дрова, можно переходить к разжиганию. Начинать нужно с верхних щепок – так можно растянуть сам процесс разжигания и продлить активное горение.
Мелкие щепкы быстро дают высокую температуру, фактически прогревая помещение. А потом к ним присоединятся и большие нижние дрова – именно они обеспечивают максимальную отдачу теплотворного потенциала.
Обратите внимание и на тип дерева. Наибольший жар обеспечивают:
- береза;
- черная сосна;
- акация.
А вот самый маленький показатель имеют;
- тополь;
- осина;
- ольха;
- ива.
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