Как сделать, чтобы дрова горели в четыре раза дольше: полезный лайфхак

Впереди – еще одна тяжелая для нас зима. По предварительным прогнозам, оккупанты пытаются накопить ракеты дальнобойного вооружения, чтобы снова наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

В сельских местностях украинцы заранее запасаются дровами. Однако дрова стоят довольно дорого, поэтому об экономии здесь речь не идет. OBOZ.UA разбирался, как сделать, чтобы дрова горели в четыре раза дольше.

Совет 1: как забрасывать дрова

В среднем одно полено горит и тлеет примерно 1,5 часа, но зная некоторые лайфхаки, можно существенно продлить этот срок. В первую очередь не стоит небрежно забрасывать дрова в печку. Здесь дело в физико-химических процессах: если между дровами будет много кислорода, они быстро сгорят. То есть чем меньше кислорода – тем дольше горят дрова. Заделывайте поленья в печку как можно плотнее.

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Совет 2: размер дров

Обратить внимание следует и на размер дров и очередность закладки. В первую очередь отправляйте в печку большие поленья, сверху – меньшие. Получится своеобразный принцип пирамиды.

Правило 3: разжигание

Правильно сложив дрова, можно переходить к разжиганию. Начинать нужно с верхних щепок – так можно растянуть сам процесс разжигания и продлить активное горение.

Мелкие щепкы быстро дают высокую температуру, фактически прогревая помещение. А потом к ним присоединятся и большие нижние дрова – именно они обеспечивают максимальную отдачу теплотворного потенциала.

Обратите внимание и на тип дерева. Наибольший жар обеспечивают:

береза;

черная сосна;

акация.

А вот самый маленький показатель имеют;

тополь;

осина;

ольха;

ива.

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