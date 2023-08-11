Как ретроградный Меркурий может изменить жизнь каждого знака зодиака: гороскоп

Меркурий – это планета общения, путешествий и новых знакомств, но когда она становится ретроградной, это может напомнить о проблемах из прошлого, давая шанс еще раз попробовать их решить. Это оказывает большое влияние на жизнь всех знаков зодиака.

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Ретроградный Меркурий заставит по-другому взглянуть на свой путь и переосмыслить свои ценности. Астрологи составили гороскоп, который поможет все спланировать и справиться с проблемами.

Овен

Овны могут понять, что двигаются не в том направлении. Это заставит вас настойчиво сражаться, чтобы отстаивать свои мысли и чувства. У вас может возникнуть спор, но убедитесь, что вы точно правы перед тем, как развивать конфликт, потому что ваше эго может вам навредить. Ретроградный Меркурий поможет научиться доверять своим инстинктам.

Телец

Вы упрямый и прагматичный знак и ретроградный Меркурий заставит вас переосмыслить жизнь и чувствовать колебания по поводу шага, который вы собирались сделать. Позвольте этой ретроградности вернуть вас в чувства и добавить терпение и уверенность. Ответственно относитесь к финансовым расходам.

Близнецы

Меркурий управляет Близнецами и это помогает немного смягчить напряжение во время ретроградности. Но это не значит, что вам будет легко избежать препятствий. Близнецы с легкостью заводят любой разговор, но ретроград заставит вас посмотреть то, как вы относитесь к другим. Приготовьтесь к тому, что вам нужно будет выяснить отношения с вашими друзьями или близкими.

Рак

Этот ретроград может вызвать потребность поделиться своими чувствами и эмоциями. Меркурий усугубит эмоциональную сторону этого водного знака. Уделите больше внимания домашним делам и семье. Возможно, вы даже вспомните давние традиции, которые с гордостью использовали ваши предки.

Лев

Период ретроградного Меркурия будет драматичным и волнующим. Это заставит вас вернуться к отношениям или проектам, которые кажутся незавершенными. Вы можете чувствовать себя более чувствительным к критике, чем обычно. Поэтому перестаньте себя осуждать и откройте свое сердце партнеру или близкому человеку. Львы могут вернуться к прошлым отношениям.

Дева

Ретроградный Меркурий может принести вам рост на работе, но для этого необходимо приложить немало усилий. Дева – это аналитический, критический и наблюдательный знак, поэтому это делает ретроградность угрозой для вас. Вы привыкли тщательно обрабатывать информацию и уделять внимание мелочам. Но это прольет свет на ваши ошибки и привычки которые влияют на самочувствие.

Весы

Весы – уравновешенный знак, но во время ретроградного Меркурия усилится страх быть непринятым среди других. В это время вы можете снова завязать отношения с бывшими партнерами, обсудив все проблемы, которые были раньше. Но, возможно, вы не найдете путь, который позволит двигаться вперед вместе.

Скорпион

Этот ретроград будет исследовать наиболее темные уголки вашего подсознания, чтобы открыть правду, которую вы скрываете от себя. Скорпионы требуют слишком многого от ситуации, которая и так не может ничего вам дать. Более всего этот ретроград подчеркнет проблемы интимной близости.

Стрелец

Стрельцы могут принимать спонтанные и необдуманные решения во время ретроградного Меркурия. Это может вызвать жажду странных приключений и мест, в которых вы раньше уже бывали, но забыли о них. Вы также можете вернуться к изучению интересующих вас тем.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть недоразумения на работе или вы вернетесь к проектам, которыми давно занимались, но не завершили их. Однако это также может повлечь за собой отсутствие мотивации для дальнейшего успеха, заставив вас переосмыслить свою карьеру. Возможно, пора подумать над тем, чем вы хотите поделиться с другими.

Водолей

Этот ретроград может показать вам то, что вы давно ищете. Вы можете снова пересмотреть свой прошлый круг общения и восстановить связь с некоторыми людьми. Водолей может получить неожиданные приглашения на праздники или события, где они заведут новые знакомства и получат приятные эмоции.

Рыбы

Ваш разум может быть затуманен от растерянности или от блестящих мыслей во время ретроградности. Это удачное время для исцеления, поскольку Меркурий вернет вас в прошлое, где вы сможете открыть старые раны и попытаться исцелить их. Рыбы также могут почувствовать себя одинокими, но это поможет им глубже познать себя.

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