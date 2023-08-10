У трех знаков зодиака поменяется круг общения: гороскоп на август

Август – это благоприятное время, чтобы завести новые знакомства и избавиться от людей, создающих препятствия на пути. Близнецы, Раки и Львы воспользуются этим шансом и изменят круг общения.

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Хотя такие изменения могут вызвать тревогу и неуверенность в дальнейших действиях, это положительно повлияет на будущее. Астрологи составили гороскоп, который поможет подробнее разобраться в этом.

Близнецы

Близнецов ожидают значительные изменения в дружбе и в отношениях с любимым человеком. Вы можете переоценить свои связи с близкими людьми и определить, кто негативно влияет на вас. Главное принять эти изменения и отпустить людей из своей жизни.

Рак

Раки могут почувствовать необходимость отстраниться от определенных людей, потому что они уже не соответствуют их ценностям и стремлениям. Это поможет создать простор для новых знакомств и отношений. Такая трансформация необходима в этот период.

Лев

Львы могут подвергнуть сомнению подлинность и искренность дружеских отношений и это заставит их искать другие более глубокие связи. В августе они смогут окружить себя людьми, которые действительно готовы поддержать и дать полезный совет, когда это нужно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для нескольких знаков зодиака август будет невероятным – их ждет счастье в любви и перспективное повышение на работе.

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