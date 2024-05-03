Как почистить бачок унитаза от налета и ржавчины: действенный способ

Вы наверняка замечали, что со временем в бачке унитаза накапливаются известковый налет и ржавчина, которые замедляют его наполнение и при смывании оставляют пятна на стенках чаши. Чтобы избавиться от них, следует во время генеральной уборки проводить также профилактическую очистку бачка.

У профессиональных клинеров и энтузиастов ухода за домом есть несколько советов на этот счет. OBOZ.UA собрал их вместе. Для этих методов не понадобятся какие-то особые чистящие средства – достаточно будет простых продуктов, которые можно приобрести в ближайшем супермаркете.

Почему в бачке образуются налет и ржавчина

Известковый налет является результатом наличия в водопроводной воде солей кальция и магния. Чем их больше, тем более жесткой считается вода. Когда жидкость испаряется, эти два минерала кристаллизуются на поверхностях и формируют отложение накипи. Они могут появиться в туалетах, раковинах, смесителях, душевых кабинах или даже в бытовой технике.

Постепенно накапливаясь, накипь может привести к снижению давления воды и повреждению труб, смесителей или водонагревателя. Поэтому ее важно периодически устранять.

Как убрать накипь и ржавчину из бачка

Почистить от налета бачок, а при этом убрать ржавчину с его деталей, помогут простые подручные средства. Вот что вам понадобится для уборки:

пара хозяйственных перчаток;

щетка для чистки с длинной ручкой;

губка;

бутылка белого уксуса.

Начните с того, что перекройте доступ воды и опорожните бачок. Далее налейте в бутылку с распылителем нужное количество смеси равных частей белого уксуса и воды. Распылите ее на стенки бачка и внутрь унитаза. Оставьте средство действовать на 1-2 часа.

Когда уксус разрушит структуру налета, хорошо потрите его щеткой. После этого снова откройте воду и смотйте остатки извести из бачка и со стенок унитаза.

Этот лайфхак поможет избавиться не только от налета, но и уберет запах, который иногда появляется от унитаза. В идеале такую чистку следует проводить раз в месяц.

Как избавиться от пятен извести в ванной комнате

Но не только в бачке скапливается известковый налет. Чтобы бороться с его пятнами на других поверхностях, как раковина или смесители, вы можете воспользоваться простыми натуральными средствами.

Сода с уксусом

Белый уксус и пищевая сода, известны своими очищающими свойствами. Чтобы удалить налет, смешайте две столовых ложки пищевой соды с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите ее на поверхность, которую нужно очистить, оставьте на несколько минут, затем потрите губкой и смойте остатки. Завершите очистку, протерев поверхность тканью, смоченной в белом уксусе.

Кальцинированная сода

Это средство отлично подходит для удаления накипи из унитазов и с кранов. Разведите кристаллы соды в горячей воде, затем протрите смоченной в этой смеси тканью поверхности, загрязненные накипью. Постепенно она растворится и исчезнет. Чтобы очистить унитаз от накипи, вылейте эту смесь в чашу, а затем почистите ее ершиком. Оставьте действовать на 30 минут, а затем спустите воду, чтобы ополоснуть остатки.

Лимон

Сок этого цитрусового фрукта содержит достаточно большую концентрацию лимонной кислоты, которая отлично очищает и дезинфицирует все в ванной комнате. Чтобы удалить пятна известкового налета, воспользуйтесь губкой или тканью, смоченной лимонным соком, и потрите нежелательные следы. Оставьте средство на 1 час, затем смойте теплой водой.

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