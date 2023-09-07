Как осеннее равноденствие повлияет на все знаки зодиака: гороскоп

Сентябрь всегда является важным с точки зрения астрологии месяцем, потому что именно на него приходится осеннее равноденствие и наступает темная половина года. В этом году астрологи убеждают, что энергия сентября будет положительной и предсказывает всем знакам настоящие подарки судьбы.

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Они составили прогноз для каждого знака, чтобы подробнее объяснить, что принесет с собой осеннее равноденствие. Читайте дальше, чтобы узнать, что подготовили звезды для вас.

Овен

Вы прошли через настоящую полосу препятствий. И сентябрь станет для вас месяцем полного духовного обновления. Возможно, впервые за всю жизнь вы почувствуете, что исцелились. Вы избавились от оков, удерживавших вас в прошлом, и теперь готовы испытать новую версию себя на практике. Больше никакой душевной боли – впереди только радость и яркие события.

Телец

Все, что сдерживало вас в этом году, ушло в прошлое. Вы видите, как двигаться вперед, несмотря на препятствия. Вы знаете, где ошибались и как не повторять эти ошибки. И теперь можете позволить себе смотреть на мир через розовые очки. Наступают большие изменения, и вы принимаете их всем сердцем, а не уклоняетесь от них. Вы вдохновляете окружающих и пока находитесь только на начальных этапах этого нового, яркого преобразования. В будущем вас ждут значительные успехи.

Близнецы

Приготовьтесь влюбиться в сентябре. Если вы уже в отношениях, то можете ожидать, что этот месяц поднесет вашу личную жизнь на новый уровень. Вы впервые столь серьезно относитесь к человеку, который рядом. По всей вероятности, это ваша любовь на всю жизнь. Поэтому приложите усилия, чтобы построить вместе здоровые и крепкие отношения, в которых будет комфортно вам обоим. Это даст вам цель и поможет вырасти как личности.

Рак

Хотя вы цените доверие больше всего в мире, вы также понимаете, что построение доверия требует времени. Кто-то из ваших близких в сентябре заставит вас задуматься, можете ли вы полностью доверять этому человеку. Анализ всех обстоятельств потребует времени и усилий. Но результат будет достоин вложенной работы. Проявите терпение и удержитесь от поиска негатива. Что-то большое вот-вот произойдет в вашей жизни.

Лев

В этом сентябре вам будет легко отказаться от старых привычек, которые начали вам мешать или просто не приносят пользы. Вы будете полны решимости и сил, чтобы менять свою жизнь к лучшему. Но, если уж решите для себя что-то, не относитесь к этому легкомысленно, строго соблюдайте выбранную линию поведения. Вы знаете, в чем ошибались и как это исправить. Вы изменитесь к лучшему, полюбите и начнете ценить себя за то, что у вас хватило смелости взглянуть на себя объективно.

Дева

Сентябрь у вас будет посвящен любви и романтике. И хотя вы можете не предпринимать никаких шагов, чтобы создать романтическую обстановку, с чувствами бороться не получится. Любовь одержит верх. Берегите свою любовь, ведь она бесценна и нуждается в огромном уважении. Посмотрите вокруг и вы увидите, что в вашей жизни сейчас все хорошо. Практикуйте благодарность за каждый хороший аспект. Эта практика сыграет огромную роль в вашем будущем.

Весы

В сентябре наступает ваш сезон и уже в скором времени вы увидите, кто вы и что вам нужно делать со своей жизнью. Месяц будет полон прогресса и активности. Вы почувствуете стабильность в романтическом и финансовом плане. Но проблемы других людей начнут вас сильно беспокоить. Также вы можете начать уклоняться нежелательных дел. Постарайтесь избегать драмы и все быстро наладится.

Скорпион

Займитесь в этом месяце интенсивным самоанализом, и вы увидите, что некоторые вещи, которые казались вам важными, больше не работают в вашей жизни. Вы взрослеете, это может быть необычно, но зрелость приносит вам большую пользу. Вы научитесь реагировать на вещи более спокойно, делать более глубокие выводы и принимать правильные решения. Приготовьтесь к ощущению, что все внезапно встало на свои места, а вы даже не заметили, как это произошло.

Стрелец

Даже если в вашей жизни были трудные времена, сейчас вы можете использовать свою боль, чтобы подняться над обстоятельствами. В сентябре вы ощутите благодарность, поскольку поймете, что все события в вашей жизни являются частью большого плана, направленного на то, чтобы привести вас к успеху. Наслаждайтесь чувством уравновешенности и непринужденности. Вместо того чтобы позволять вещам влиять на вас, используйте их себе на пользу.

Козерог

Только вы можете взять себя в руки и сентябрь – прекрасное время, чтобы сделать это и восстановить полный контроль над своей жизнью. Вы дали себе время, необходимое для исцеления, и теперь, когда наступила осень, вы готовы вернуться в свою зону счастья. Даже интенсивная работа будет доставлять удовольствие. Что уж говорить о творчестве. Вы здесь для того, чтобы жить своей жизнью, а не наблюдать ее.

Водолей

Вам может захотеться закрыться в своем пространстве. Сделайте это, ведь именно в уединении вы будете создавать шедевры. Творчество станет лейтмотивом вашего сентября. Вы хорошо знаете себя и как легко нарушить вашу концентрацию отвлекающими факторами. Поэтому направьте все свое внимание на выбранное дело. В одиночестве вы максимально раскроете свои таланты. Идей у вас будет много, и вы будете довольны своими творениями

Рыбы

Сентябрь разбудит в вас драйв и желание праздновать жизнь с друзьями. Несколько близких из прошлого вернутся к вам, и это будут отличные новости. В отношениях с романтическим партнером придет период наполненности и счастья. Вас ждет множество положительных событий, наслаждайтесь ими искренне и сполна.

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