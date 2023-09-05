Работа мечты или долгожданное свидание: что принесет ретроградный Юпитер каждому знаку

Отныне ретроградное движение по небосводу начинает планета развития и успеха Юпитер. Это будет период заметных перемен. Юпитер подарит интересные испытания и неожиданные возможности, энтузиазм и уверенность в себе. Пока он находится в ретрограде, можно смело делать шаги, на которые вы не решались – подать резюме на работу мечты, пригласить на свидание свой любовный интерес, приготовить сложное блюдо, которое вы мечтали попробовать.

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Астрологи убеждают: Юпитер заставит всех нас увидеть более широкую картину своей жизни. Как это повлияет на вашу судьбу, узнайте из гороскопа для всех знаков зодиака. Будьте внимательны и принимайте изменения, происходящие на вашем пути, поскольку они могут проложить путь к вашему росту и самореализации.

Овен

С середины мая Юпитер открыл двери для новых финансовых возможностей и более глубокого понимания вами собственной ценности и того, действительно важно для вас. Однако, поскольку этот космический гигант начинает свое ретроградное движение, пора серьезно взглянуть на свои долгосрочные цели и проекты по зарабатыванию денег. Подумайте, какие из них действительно заслуживают вашего внимания? И, что еще более важно, как вы можете превратить их в реальность?

Телец

Предыдущие три с половиной месяца Юпитер провел в вашем знаке, разжигая в вас страсть к достижению личных целей и утверждению в мире. Но когда он начинает движение назад, вам очень важно остановиться и задуматься, до сих пор ли вы находитесь на правильном пути. Присмотритесь, соответствуют ли вашему истинному "я" отношения, которым вы дарите свое время и энергию? Помогают ли они вам развиваться, а не тормозят и изнуряют вас? Потратив немного времени на самоанализ, вы сможете найти ответы и принять соответствующие шаги.

Близнецы

Ваша дружелюбная натура тяготеет к общению, обучению, исследованиям и формированию новых связей. Однако ретроградный Юпитер побуждает вас замедлиться, обратить внимание на себя, отдать приоритет отдыху и обновлению, а также уделить внимание своему воображению и подсознанию. И эта потребность в самоуглублении и заботе о себе будет только расти. Уделите себе время и усилия и вы увидите, как это улучшает не только вас лично, но и вашу социальную жизнь.

Рак

В этом году Юпитер благословлял вас многочисленными возможностями налаживать связи и сотрудничать как с коллегами, так и с друзьями, которые разделяют с вами общие цели. К тому же ваши старые амбиции начали реализовываться. Ретроградный Юпитер даст вам несколько месяцев для самоанализа и оценки ценности коллективных усилий. Этот период позволяет вам понять, какие командные начинания действительно заслуживают вашего времени и энергии. Также вы можете выбрать наиболее эффективные стратегии для достижения ваших долгосрочных целей.

Лев

Вы сейчас стремитесь к амбициозным проектам, руководящим должностям и, самое главное, к признанию вашего упорного труда. И ретроградный Юпитер поможет вам четко увидеть, как добиться таких целей. Доверяйте своей интуиции, она поможет правильно наладить этот процесс и обеспечить соответствие действий вашим подлинным стремлениям.

Дева

Ваши способности к обучению сейчас высоки, как никогда – вы готовы приобретать новые навыки и делиться с миром своими интеллектуальными проектами. Ретроградный Юпитер поможет придать им глубины, ведь он обратит ваше внимание внутрь себя. Это может принести новые увлекательные творческие идеи или подарить план долгожданного путешествия. Настройте свою интуицию и вы сможете претворить свое видение в жизнь уже в следующем году.

Весы

В последнее время вы многое думали о вопросах инвестиций, недвижимости и других финансовых проектов, в которых участвуют ваши близкие. Когда Юпитер начнет свое ретроградное движение, вы сможете переоценить эти усилия. Также вы лучше поймете, какие формы физической, умственной и эмоциональной связи действительно доставят вам удовольствие в ваших ближайших отношениях. Потратьте этот важный период на укрепление ценных связей в своей жизни.

Скорпион

Значение личных отношений – и деловых, и романтических – в вашей жизни растет. По всей вероятности, в последнее время они приносили вам много счастья. Ретроградный Юпитер заставит вас задуматься, что изменить в себе, чтобы сделать их еще лучше. Подумайте о том, как вы проявляете себя к другим и как они отвечают взаимностью. Помните, что здоровые отношения процветают на основе взаимных уступок.

Стрелец

Высокий уровень энергии наполняет вашу жизнь массой дел. Возможно, у вас стало больше работы или вы чаще стали посещать социальные мероприятия, заниматься спортом или что-то учить. Ваш небесный управляющий Юпитер в ретроградном движении заставит вас задуматься, какие из этих дел действительно заслуживают вашего времени и энергии. Как человек, склонный использовать каждую возможность, вы можете обнаружить, что упрощение повседневной жизни приводит к повышению производительности и общему счастью.

Козерог

Сейчас вы наслаждаетесь беззаботной и спонтанной жизнью. Ваши творческие поиски преуспевают, и вы, возможно, почувствовали прилив жизненной энергии и возрождение страсти в ваших отношениях. Но не торопитесь. Ретроградный Юпитер побуждает вас замедлиться и переосмыслить то, чего вы действительно хотите в этой области своей жизни. Как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Пора расставить приоритеты в удовольствиях и сознательно проложить путь к постоянному ощущению счастья.

Водолей

Ретроградный Юпитер может подвергнуть сомнению недавние решения, касающиеся вашего дома. Вы также можете начать размышлять о том, как прошлые желания вашей семьи совпадают с вашими нынешними и будущими устремлениями. Для более глубокого самоанализа попробуйте терапию, медитацию или ведение дневника. Это поможет вам укрепить чувство безопасности.

Рыбы

Ваша жизнь в последнее время была очень активной и насыщенной. Вероятно, многие планы были посвящены делам других людей. Кроме того, вас могли утомить постоянные путешествия на короткие расстояния. Ретроградный Юпитер заставит вас оценить, не слишком ли вы тратите свой ресурс. Перекалибруйте свой подход, чтобы приобрести гармонию и баланс в жизни.

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