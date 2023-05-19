Как Марс повлияет на все знаки зодиака: гороскоп с мая по июль

С 20 мая планета агрессии, напора и страсти Марс переходит в огненный знак Льва. После двух месяцев в спокойных водах Рака Марс вновь начнет вступать в силу. Это принесет искру и толчок всем знакам зодиака.

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Астрологи проанализировали небесную обстановку и рассказали, как транзит повлияет на каждый из знаков. Узнайте свой прогноз на ближайшие два месяца.

Овен

Ваша планета-управитель снова в своей стихии. Если раньше вы тонули в собственных чувствах или занимались семейными делами, теперь вы получите небесное разрешение заниматься своими делами. Это оптимальное время для того, чтобы расставить приоритеты по поводу того, что дает вам ощущение счастья. И хотя любовь может быть полем битвы, вам еще никогда не хотелось так сильно заявить о своих правах на нее.

Телец

Вы наконец-то сможете заняться расстановкой личных границ, которые не раз нарушали, пока Марс был в Раке. Но не пытайтесь вести себя эгоистично или бороться за власть в отношениях. Это может привести к настоящим семейным драмам. Однако смело берите на себя инициативу и ведите близких. Вас поддержат и помогут позаботиться о своем жизненном пространстве и личных делах. Не скрывайте эмоции и направляйтесь вперед.

Близнецы

Марс находится во Льве, а в ваш знак входит Солнце и все это делает ближайшие недели идеальным временем для вас. Вы можете чувствовать себя не просто бодро, а даже дерзко, ощутить свою непобедимость. Особенно это касается сферы социальных контактов. Выступайте перед большой аудиторией, представьте свои идеи, участвуйте в мозговых штурмах – вы будете в ударе. Но вы также будете склонны к мелочности и язвительности, когда вас критикуют. Постарайтесь не реагировать слишком бурно.

Рак

Прошедшие два месяца Марс катал вас на эмоциональных качелях, наконец вы сможете выдохнуться и успокоиться. Вас снова наполнит энергия и чувство уверенности в себе. Сосредоточьтесь на работе, творчестве и своем финансовом благополучии. У вас есть все возможности, чтобы извлечь выгоду от собственных талантов. Но остерегайтесь лишних расходов, как бы ни хотелось рискнуть или наплевать на все. Сосредоточьтесь на борьбе за свои главные ценности.

Лев

Марс принесет вам прилив адреналина, похожий на ощущение после первого глотка кофе с утра. Пора упорядочивать свои дела и заняться физической активностью. Это может быть что угодно – новый спорт, изменения в режиме или просто танцевальная вечеринка с лучшими друзьями. Почувствуйте себя в своем теле. К тому же вам хочется быть в центре внимания, из вас фонтанирует энергия главного героя. Просто постарайтесь не утратить скромность.

Дева

Сделайте шаг назад, чтобы внимательно взглянуть на себя. Ваша внутренняя жизнь может быть такой же яркой, как и взаимодействие с другими – насладитесь этим. В творчестве или работе вы будете отдавать предпочтение роли бойца невидимого фронта, а не главного героя. Внутри вас проснется большое сочувствие к людям – проявляйте благородство, но не забудьте довести до ума все дела. Скоро в вашей жизни начнётся новый этап.

Весы

Ваша харизма на пике и продемонстрируйте ее другим. И не думайте о статусе тех, с кем вы общаетесь. В неформальной обстановке все равны, а новая дружба с влиятельными людьми может принести вам немалую пользу. Сохраняйте равновесие, делайте то, что у вас получается лучше всего. Используйте свое естественное обаяние, чтобы делать мир лучше. Но воздерживайтесь от токсичных шуток и мелких сплетен – последствия могут быть очень неприятными. Больше времени уделяйте общению с творческими людьми.

Скорпион

Вы видите план ближайших шагов очень четко. Что ж, это ваше время, чтобы действовать. Проявляйте самоотверженность и энтузиазм, делайте то, от чего у вас пылают глаза, следуйте за страстью. Ваш огонь превратит для вас и ваших напарников работу в развлечение. Но не позволяйте собственной гордости возобладать над вами. Лучше сосредоточьтесь на своих целях – вы получите необходимую поддержку для их достижения.

Стрелец

Вы наигрались в токсичные игры за власть. Вам очень хочется погрузиться в любовь к себе, заботу о себе. Не отказывайте себе в этом. Приобретите то, чего давно хотели, примите все комплименты за удачно проделанную работу, пообщайтесь с теми, кого любите. Также это будет хорошее время заняться самоанализом и сменить карьеру на что-то более связанное с общением и предпринимательством. Расширяйте свое мировоззрение и не забывайте о духовном, чтобы ощутить более глубокое счастье.

Козерог

В последнее время вы больше заботились об эмоциях своих близких – партнера или семьи. Позаботьтесь наконец о своих. Кроме того, что вы проявляете настойчивость и прагматичность в повседневной жизни, вы также имеете мужество и смелость, чтобы быть дисциплинированными в стремлении к духовному росту. Чувственность и сила – ваши козыри, которые помогут в деле самоутверждения. Но не забывайте учитывать интересы ближних.

Водолей

Сделайте отношения с самым близким вам человеком как можно более официальными – пора определить, кто вы друг другу. Причем речь идет не только о любви, но и о деловом партнерстве. Но, как бы вы ни были полны решимости пойти навстречу, важно не упускать из виду желания вашего партнера и общие перспективы. Не превращайте свою настойчивость в агрессию. Чтобы не казаться высокомерным и даже эгоистичным человеком, больше слушайте и просто будьте рядом.

Рыбы

Ваш период высокой креативности подошел к концу – пора возвращаться в рутину. Составляйте списки дел и планов. Они вам точно пригодятся в ближайшее время. Уделяйте время физической активности, чтобы чувствовать себя лучше. Новый период будет для вас полон динамики и производительности. Только убедитесь, что вы не даете нарушать свои границы и не упускаете выполнение повседневных обязанностей. И не посягайте на слишком большой кусок пирога. Делайте все от чистого сердца.

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