Как Луна в Козероге изменит жизнь каждого: гороскоп на 11 января

11 января Луна присоединится к Солнцу в Козероге, что повлияет на чувства и эмоции всех знаков зодиака. Во время первого новолуния в этом году, будьте готовы к неожиданным поворотам в вашей жизни.

Видео дня

Астрологи составили гороскоп на 11 января, который поможет во всем разобраться. Остановитесь и тщательно обдумайте свои действия.

Овен

Наконец-то вы получите признание, ради которого работали. С начала года появляются новые возможности. Вы знаете, что отвечает вашим ценностям, а от чего лучше отказаться.

Телец

Возможно, вы увидите, что это новолуние – это именно то, что вам нужно. Прислушайтесь к своим желаниям и ощутите силу действий и решений. Исследуйте внутренний мир, чтобы выбрать правильный путь к цели.

Близнецы

Вам следует определить свои потребности и понять, чего вы хотите от жизни. Сейчас вы наслаждайтесь развлечениями и весельем, но пора двигаться вперед. Мир меняется, поэтому внимательнее присмотритесь к происходящему вокруг.

Рак

Годы душевных поисков, глубокого погружения и отказа научили вас ценным урокам в любви. Вы создали крепкие отношения с романтическим партнером. У одиноких Раков есть шанс встретить интересного человека.

Лев

Последние несколько месяцев вы ощущали истощение и усталость, но скоро все изменится. Внимательно посмотрите, над чем вы так долго работали. Вы гораздо ближе к победе, чем в прошлом году.

Дева

Внимательно присмотритесь к своему окружению, возможно, среди ваших близких есть люди, которые не поддерживают вас. Пора расставить все точки над "и" и очистить свое пространство от ненужных связей.

Весы

Во время этого новолуния позвольте себе мечтать. Все, что вы можете вообразить, находится в пределах вашей досягаемости. Работайте усерднее, чтобы добиться своей цели.

Скорпион

Уделяйте больше времени своим родным и близким. Пора наладить отношения и раскрыть свои чувства. Не бойтесь просить о помощи и поддержке.

Стрелец

Хотя сезон Стрельцов закончился, этот год для вас начинается отлично. Если в прошлом были трудности с чувством собственного достоинства, то сейчас вы каким-то образом находите способ утвердить свою ценность.

Козерог

Это ваше звездное время. Вселенная создала благоприятные условия для вашего развития. Используйте все шансы, чтобы улучшить жизнь и достичь целей.

Водолей

Водолеи достигают успехов во всем, что задумали, и они даже не осознают этого. Луна в Козероге подтолкнет к решительным и уверенным действиям, которые положительно повлияют на будущее.

Рыбы

Во время этого новолуния вы можете заметить, что ваши мысли становятся громче и весомее. Вместо того чтобы уклоняться от внимания, используйте это, как шанс достичь своих целей.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп до 13 января, где рассказывал какие знаки ждут новые возможности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.