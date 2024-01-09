Какие знаки ждут новые возможности: гороскоп до 13 января

С астрологической точки зрения текущая неделя будет непростой. Меркурий в Стрельце вступил в противостояние с Нептуном, и это может привести к искаженному мышлению. Вместо того чтобы рассматривать худшие сценарии, дайте себе время подумать. И не верьте другим на слово.

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Что именно транзиты недели принесут каждому отдельному знаку зодиака, рассказали астрологи. Узнайте дали свой прогноз.

Овен

Возможно, вы планируете воплотить свою мечту в реальность – это может быть путешествие или сбережения на какую-то большую цель. На этой неделе вы можете получить неожиданную прибыль, которую следует направить на эту цель. Ожидайте также внезапных признаний или новостей.

Телец

Теперь вы можете воспользоваться силой визуализации. Нарисуйте себе картинку своей цели – это поможет вам лучше спланировать шаги по ее достижению. Тем более что небесные энергии сейчас способствуют изменениям в вашей жизни. Взращивайте свою уверенность и вам все удастся.

Близнецы

Ваше воображение дарит вам яркие эмоции. Так вы можете увидеть своего романтического партнера в новом свете и влюбиться в него по-новому. Ваша интуиция сейчас на пике. Слушайте ее подсказки, чтобы понять, как укрепить ваши отношения. И речь идет не только о любви, но и о дружбе и рабочем сотрудничестве.

Рак

Вам нужен отдых и вы это хорошо понимаете. Добавьте в свой распорядок немного физической активности. Это поможет разгрузить мысли и улучшить самочувствие. Не обязательно записываться в спортзал, достаточно будет больше гулять на свежем воздухе. Неделя может принести вам неожиданную встречу с важным для вас человеком.

Лев

Вас может ослепить остроумие и очарование какого-то человека так, что вы просто не сможете выбросить его из головы. Попытайтесь отдаться романтике. Но не планируйте ничего конкретного. Сейчас важно оставаться открытым и гибким. Плывите по течению, и оно вынесет вас на нужные берега.

Дева

Ваши планы, особенно в отношении семьи, могут быть разрушены. Причем в последний момент. Не расстраивайтесь. Потратьте освободившееся время на решение интеллектуальной задачи, которая не дает вам покоя уже давно. Вы можете неожиданно легко решить проблему, которая вас сильно донимала.

Весы

Сейчас хорошее время для творчества и плохое для бумажной работы. Поэтому не пытайтесь справиться со счетами и документами – вы можете только усилить хаос. В ближайшие дни к вам может прийти неожиданный гость. Это может быть ваша бывшая любовь. Старайтесь держать свои эмоции под контролем.

Скорпион

Вам хочется заняться вопросами финансов, но цифры сейчас будут даваться вам не очень хорошо. Может показаться, что вам не хватает средств или что у вас их больше, чем на самом деле. Пока не торопитесь с большими покупками и расходами. На этой неделе общайтесь с влиятельными и авторитетными людьми. Это может привести к интересному сотрудничеству.

Стрелец

Вы излучаете уверенность и харизму и можете привлечь много внимания, показывая свои таланты. Сейчас хорошее время, чтобы заявить о себе миру. Есть шанс, что вы получите дополнительную прибыль, на которую не надеялись. Потратьте его на что-нибудь приятное.

Козерог

Вы ясно слышите послание от Вселенной, поэтому обратитесь к духовному. Научитесь медитировать или слушать свою интуицию. Вам может сделать комплимент авторитетный человек. Прислушайтесь к его словам, он будет хвалить вас по делу, а это может указать направление дальнейшего движения в жизни.

Водолей

Хорошим занятием этой недели для вас будет благотворительность. Особенно, если вы будете помогать незнакомцам. Присмотритесь к людям, которые будут рядом с вами. Они могут рассказать вам многое о том, в какой точке своей жизни вы сейчас находитесь. Если вы давно хотели найти себе наставника, сейчас самое время.

Рыбы

Люди видят вас так, как вы хотите, чтобы они вас видели. Поэтому демонстрируйте им себя с лучшей стороны. Не стесняйтесь проявляться. Возможно, вы думали, что вам нужно больше пространства и свободы, когда вас просят возглавить проект. Рискните и не зацикливайтесь на негативе. Ваши шансы на успех сейчас очень высоки.

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