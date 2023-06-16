К кому будет благосклонна судьба: гороскоп для всех знаков до конца недели

Новолуние в Близнецах 18 июня приносит всем знакам зодиака надежду на новое начало. Но у каждого из них свой путь. И пока нужно подготовиться к этому событию.

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Астрологи составили гороскоп до конца недели. И рассказывают, на кого прольются благословения Вселенной, а кому нужно проявить осторожность. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Здесь и сейчас это все, что у вас есть. Эти дни несут с собой дар полного принятия и дар полного присутствия. Вы находитесь в пространстве ясности по поводу того, куда вы хотите двигаться и что вы хотите создать в своей реальности. Просто помните, что делая выбор, иногда нужно забыть о нуждах других и думать только о себе. Здоровые границы необходимы. Это не эгоизм, а забота о себе.

Телец

Вы пришли в этот мир, чтобы быть собой, реализовать свой высокий потенциал и вдохновить глобальные изменения. Так что доверяйте тому, куда ведет ваш внутренний компас. Даже если он указывает на место, которого раньше не было на вашей карте. Воспринимайте жизнь, как путешествие, как приключение, как магию. Отправляйтесь в неизвестность с непоколебимой верой, оставив отвечать на вопросы "как?" и "почему?" мистическим силам судьбы.

Близнецы

Ваши навязчивые представления о том, как все должно быть устроено, мешают проявлению ваших сокровенных желаний? Вспомните о том, что нужно привносить легкость в каждый день и доверять божественным силам. Молодая луна в вашем знаке напомнит о том, что вы все равно получите то, что должно быть вашим. А сейчас расслабьтесь и плывите по течению.

Рак

Ждите от этих дней только подарков. Ваши желания исполнятся спонтанно, а ваши надежды, мечты и желания приобретут конкретную форму. Вселенная поддержит вас миллионами способов, если вы полностью доверитесь ему. Это одна из тех недель, когда все работает в вашу пользу. Особенно когда речь идет о любви.

Лев

Спрашивать себя, что дают вам отношения с другими людьми, нормально. А останавливаться из-за страха – нехорошо. Вы заслуживаете большего. И вы получите больше, если откроетесь для других людей и позволите им высоко ценить вас. Голодный художник – не ваша роль. Выйдите из этого образа и позвольте Вселенной щедро одарить вас.

Дева

Каким бы ни был хаос в вашей жизни, потратьте эти дни на то, чтобы остановиться, насладиться моментом и поблагодарить за все, что у вас есть – материальное и нематериальное. Новолуние в Близнецах откроет двери для свежей энергии, когда речь идет о делах сердечных. Если вы чувствуете к кому-то нечто особенное, сейчас самое время открыться. Если вы находитесь в отношениях, подумайте о том, чтобы сделать следующий большой шаг с любимым человеком.

Весы

Возможно, вы выросли в мире, где ценились страдания, а на удовольствия смотрели подозрительно. Но это не ваша судьба. У вас больше творческой свободы, чем вы позволяете себе думать. Начните верить, что радость – это ваше право от рождения, а блаженство – ваша подлинная природа. Позвольте любви и дружбе исцелить ваше сердце. Соберите близких себе людей вместе, вы заслуживаете поддержки и совместного веселья.

Скорпион

Это большая неделя для вас. Дайте себе время усвоить все кармические уроки и завершить все, что подходит к концу. Готовясь к следующей главе, подумайте о том, что вам важнее: потребность в безопасности или страстное желание исследовать свою свободу? Пусть ваши решения руководствуются любовью, а не страхом. Позвольте хорошим событиям и людям войти в вашу жизнь и будьте благодарны Вселенной за них.

Стрелец

Жизнь доставляет вам творческое, духовное и финансовое удовольствие. На этой неделе звезды помогают вам разрушить негативные убеждения и сделать шаг к своему процветанию. Почувствуйте себя владыкой своего мира. А в деле принятия важных решений, доверяйте своему сердцу – оно мудрее, чем вам кажется. Верьте в свои силы и вы не прогадаете.

Козерог

Не следуйте за большинством – у вас свой путь. Настройтесь на пространство бесконечной мудрости внутри и полагайтесь на нее в большом решении, которое вам предстоит принять. Обратите внимание, как вы строите отношения с другими. Вы увидите, что снова и снова тянетесь к определенным типам людей. Подумайте, действительно ли это те люди, которые могут поддержать вас тогда, когда вам это нужно, и как вам этого хочется?

Водолей

Внутренне вы хорошо знаете – вы находитесь там, где должны быть, и развиваетесь тем способом, который предназначен именно для вас. Поэтому не сдавайтесь, что бы вы ни делали. Помните, этот раздел вашей жизни помимо прочего посвящен укреплению ваших душевных связей. Подумайте о людях, которых вы считаете наиболее важными для себя, и сделайте все, чтобы сблизиться с ними еще больше.

Рыбы

Посмотрите, какое напряжение возникает между реальным миром и миром, каким вы хотите видеть его. Вспомните, что план Вселенной всегда работает на вас, а не против. Вы обязательно получите вознаграждение за все, что сделали хорошего. И это произойдет настолько вовремя, насколько это возможно. Найдите себе наставника, который поможет вам принять эту мудрость и перестать беспокоиться. Вы увидите, как вам открываются дверм, которые, как вы считали, не откроются никогда. Следуйте за своей мечтой.

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