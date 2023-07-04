Июль принесет кардинальные изменения: кому повезет. Гороскоп

Июль с его драматическими транзитами уже начался. Венера все еще наслаждается своим пребыванием в огненном знаке Льва, а Марс останется во Льве до 10 июля, а затем войдет в заземленный знак Девы на шесть недель.

Видео дня

Хотя Венера не покинет Льва до октября, в этом месяце она начинает свое восьминедельное ретроградное движение 22 июля. Это станет кульминационным моментом для всех знаков зодиака, ведь эта планета бывает ретроградной всего раз в два года. Нептун, планета фантазий проводит свой первый полный месяц ретроградного движения в Рыбах. А после перехода солнца во Льва 22 июля, течение событий существенно ускорится. Астрологи рассказали, что это несет каждому из знаков в отдельности.

Овен

Когда ваш планетарный управляющий Марс войдет в Деву 10-го числа, вы почувствуете резкое изменение своего настроения и приоритетов. Вы обратите внимание на свое здоровье и самочувствие. Позаботьтесь о потребностях своего тела, даже если до сих пор вы это откладывали. Сделайте свое благополучие приоритетом, и вы будете пожинать плоды. С началом сезона Льва вы почувствуете себя чуть более мягкой и замкнутой версией собственной личности. И это может поначалу удивить вас и ваших близких. Северный Узел, символ нашей самой высокой судьбы, войдет в ваш знак 17 июля и останется там на следующие полтора года. Это станет началом эры глубинных преобразований. Вы развиваетесь и у вас растут крылья. Но это может принести также целый комплекс болезней роста. Будьте внимательны к себе.

Телец

В этом месяце ваш планетарный управитель Венера начинает двухмесячное ретроградное движение через знак Льва 22 июля. Первые эффекты этого транзита уже начались – вы можете ощущать драматические потрясения в ваших отношениях и терять терпение в общении с другими. Снимайте напряжение физической активностью. Так вы не позволите разочарованием поглотить вас изнутри. Тем временем Северный Узел покинет ваш знак 17 июля – вы должны извлечь все уроки, которые судьба принесла вам с января 2022 года. Начните новый раздел, скажите "нет" нездоровым моделям поведения. . Присутствие Марса в Деве с 10 июля даст вам дисциплину, чтобы шаг за шагом начать этот важный процесс.

Близнецы

Ваш управитель Меркурий в чувствительном знаке Рака в начале месяца делает вас неустойчивыми к сильным эмоциям, которые вы, к тому же, не знаете, как выпустить. Сделайте это своей основной задачей до перехода Солнца во Льва. Примите тот факт, что у вас есть чувства, и научитесь встречать их прямо, а не убегать от них. Сейчас вы хотите побыть в своем маленьком мире и не контактировать с окружающей средой, но когда Венера начнет ретроградное движение во Льве 22 числа, у вас может появиться склонность говорить, не подумав. Это может повлиять на ваши отношения. Так что будьте осторожны. В этом месяце вам рекомендуется четко определить, чего вы хотите и почему вы этого хотите, чтобы в конце концов вы не запутались и не навредили себе или другим из-за своей непоследовательности.

Рак

Ваш сезон в этом году учит вас терпению и доверию к процессу. Полнолуние могло подсветить для вас особого человека, с которым у вас возможна романтическая связь. Вы увидели лучшее в ком-то, кто тоже видит лучшее у вас. В первой половине месяца вы можете ожидать обручения, назначения свадьбы или и новых дружеских отношений. Но старайтесь избегать принятия важных решений в отношениях, начиная с 22 июля. Ретроградная Венера во Льве не поспособствует этому. Не все будет таким, каким кажется. Сосредоточьтесь на погашении долгов и организации своих финансов во время ретроградного периода. Сосредоточьтесь на своих собственных приоритетах. Сезон Льва – это сезон ребрендинга для вас. Двигайтесь к своему идеальному представлению о себе.

Лев

Вы в начале июля и вы в его конце – это будут словно два разных человека. Во многом это связано с тем, что Венера начнет свое ретроградное движение через ваш знак. Вы уже ощущаете приближение этого периода. Так что дайте себе пространство и время, чтобы сбросить омертвевшую кожу и подготовиться к собственному возрождению. Этот процесс может занять больше времени, чем вы рассчитывали. Но часть вашей миссии в этом месяце – это научиться быть терпеливым. Переход Марса в Деву с 10 числа будет способствовать этому. Постарайтесь не брать на себя слишком много обязательств, чтобы насладиться тем, что уже есть в вашей жизни.

Дева

Месяц начался с полнолуния в Козероге, осветившего ваш сектор веселья, судьбы и настоящей любви. Вы можете быть сильно удивлены чьим-то признанием в чувствах. Вы даже можете начать сомневаться, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой. С вашим планетарным управиетелем Меркурием в Раке до 11 июля вы сможете интуитивно различать просто говорящих людей и действующих. Доверьтесь своей интуиции. Марс, планета действия, войдет в ваш знак 10 июля и останется там до 27 августа. Этот транзит помогает повысить вашу самооценку, но может заставить вас брать на себя проблемы других людей и приводить к переутомлению. Давайте себе отдых и устанавливайте границы. Учитесь говорить "нет". Ставьте свои потребности на первое место.

Весы

Ваша планетарная управительница Венера еще не вошла в ретроград, но вы уже ощущаете тень этого тразита. Это может быть не самый лучший месяц для начала новых отношений или дружбы. Посвятите его тому, чтобы убедиться, что текущие связи в вашей жизни имеют прочную основу и взаимовыгодны. С 17 июля Южный Узел перейдет из Скорпиона в ваш знак. Это значит, что на вас свалится очень много невидимой работы. Вы узнаете о себе больше, если отвергнете представление общества о том, каким человеком вам нужно быть. Чем больше вы освобождаетесь от ожиданий других людей в этом месяце, тем удивительнее станет ваша жизнь.

Скорпион

Южный Узел все еще в вашем знаке и ваше интенсивное духовное путешествие продолжается. Но 17 июля это закончится и вы больше сосредоточитесь на телесном – заботе о своем здоровье и самочувствии. Начните проявлять себя творчески. Все, что вы создавали втайне от других, покажите людям. Это может повлиять на вашу карьеру. Люди будут восхищаться вашим мастерством. Вам лучше всего идти на творческий и профессиональный риск в первые три недели месяца. Так что не сдерживайте свои творческие порывы.

Стрелец

Начните перестраивать свои финансы более рациональным и зрелым способом. Раньше вы могли жить по принципу "деньги пришли – деньги ушли", но теперь, когда ваш планетарный управитель Юпитер находится в Тельце до мая 2024 года, вы можете понять важность и значение сбережений. В этом месяце планеты помогают вам наладить свою жизнь, поощряя обращать внимание на свои финансовые модели и вносить необходимые коррективы. Когда Меркурий 11 июля войдет во Льва, вы почувствуете себя настолько позитивно, что захотите поделиться чем-нибудь хорошим с другими людьми. Что ж, не отказывайте себе, но не говорите слишком много, чтобы не истощить свою энергию. Убедитесь, что ваши слова соответствуют вашим действиям.

Козерог

В скором времени Плутон начнет ретроградное движение через ваш знак. Вы можете получить известия из прошлого – например, от бывших любимых или людей, бежавших из вашей жизни. Не разрешайте им пробивать границы, которые вы для них выставили. Вхождение Марса в Деву 10 июля даст вам стабильность, которая вам так нужна после драматического транзита Марса через Льва. Но вы можете начать слишком серьезно относиться к себе и другим. И начать тратить слишком много энергии на построение отношений, вместо того, чтобы жить жизнь. К счастью, вхождение Северного Узла в Весы 17 июля поднимет вам настроение на следующие полтора года. Вы можете отпустить контроль и довериться потоку. Сделайте это своей мантрой месяца.

Водолей

Вероятно, вы начали месяц в режиме отшельника. Ваша креативность и высокая производительность в предыдущий период истощили вас, возможно вы даже чувствуете выгорание. Найдите свой ритм, чтобы восстановить силы, замедлитесь ради собственного блага. Вы также заметите сдвиги в своей способности общаться с другими людьми в социальном и технологическом плане. Вход Северного Узла в знак Овна на следующие полтора года усилит ваши коммуникационные способности. Поработайте над личным брендом. Все, что вам нужно сделать, это принять вызов и постоянно показывать себя и свои дары.

Рыбы

Ваш планетарный управитель Нептун начал свое пятимесячное ретроградное движение через ваш знак. Эта ретроградность помогает вам признавать свои недостатки, прежде всего, перед собой, а также перед другими. Это поможет вам осознать тот факт, что никто не совершенен. Этот месяц будет посвящен вашему примирению с собой и другими. Вы сможете легко прощать тех, кто принес извинения и отпускать тех, на кого не стоит тратить время. Всё это проявления любви. После перехода Венеры в ретроград 22 числа вы можете почувствовать нехватку сил и энергии. Посвятите эту паузу своему психическому здоровью. Обратитесь к психотерапевту, чтобы разобрать проблемы в личной жизни, начните медитировать или записывать собственные эмоции. Это все поможет вам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп для всех знаков на июль.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.