Июль изменит жизнь на следующие полтора года: гороскоп для всех знаков

Июль принесет много судьбоносных событий. Начало месяца будет удачным для карьерных начинаний, а с 22 июля наступит важный транзит: Венера, планета удовольствия, красоты и любви, станет ретрограной в огненном знаке Льва.

Видео дня

По словам астрологов, этот ретроград сильно изменит отношения. В течение следующих шести недель придется принимать сложные решения касаемо партнерства. Это неудачное время для женитьбы, запуска проектов, покупки дорогих вещей и т.п.

Овен

Начало июля будет удачным. Вы можете получить хорошие новости о повышении зарплаты. С 10 по 27 июля вас полностью поглотят новые рабочие проекты. Ретроградность Венеры может повлечь за собой появление бывших. Астрологи советуют тщательно обдумать ситуацию и не поступать вопреки своим убеждениям.

Телец

Вы будете испытывать глубокую потребность переосмыслить путь, который вы избрали. В общей сложности месяц пройдет в раздумьях. Вам нужно пройти через глубокое духовное исцеление. Самоанализ принесет пользу, вы, наконец, сможете заняться творчеством и отдохнуть.

Близнецы

В течение следующего месяца вы будете постоянно работать во всех сферах. Следует быть более сосредоточенными на результате и не размениваться по мелочам. Научившись по-настоящему слушать, вы откроете карьерную дверь.

Рак

1 июля – счастливый день для вас. Удачны будут новые проекты, начинания, путешествия и переговоры. Не закрывайтесь в своем панцире, ведь наступило ваше звездное время. 17 июля лунный северный узел начнет подталкивать вас к успеху в карьере.

Лев

Июль будет для вас месяцем самоанализа. Все важные решения и проекты следует закрыть до 9 июля. 17 июля Венера становится ретроградной в вашем знаке, принося шесть недель глубокого самоанализа, трансформации и перемен. Творчество принесет успех и признание.

Дева

Июль будет месяцем испытаний. Выносливость и целеустремленность помогут сохранять оптимизм. Действуйте осторожно и не слишком доверяйте незнакомцам. Вам нужно сосредоточиться на лучшей производительности. 22 июля Венера станет ретроградной в вашем секторе подсознания.

Весы

В первой половине месяца следует сосредоточиться на любви. Нужно больше внимания уделять партнеру, иначе споров не избежать. Начиная с 10 июля будут важны сдвиги в карьере. Астрологи советуют быть осторожными в окружении и не доверять знакомым важные тайны.

Скорпион

Июль будет месяцем перемен. Особенно это касается карьеры. Вероятно, вы добьетесь успеха в переговорах. Проекты будут очень успешны и принесут хорошие доходы. В скором времени вы сможете полностью осознать свои новые цели и желания в профессиональной сфере.

Стрелец

В период полнолуния ожидайте повышения на работе. По всей вероятности, вы также найдете новый источник дохода. Руководство может предложить более высокооплачиваемую должность. Наслаждайтесь успехом. Начиная с 10 июля, Марс обязательно принесет вам два месяца усердной работы, поскольку войдет в ваш сектор карьеры.

Козерог

Полнолуние 3 июля принесет замечательные новости. Вы можете решиться на важную покупку. На работе астрологи советуют ждать повышения. Ретроградная Венера непременно принесет трансформацию на глубочайшем уровне. Ваши отношения могут подвергнуться испытаниям, требуя от вас терпения и понимания.

Водолей

В июле звезды будут побуждать заняться учебой. Это нужно как для повышения квалификации, так и для самообразования. Кроме того, следует обратить внимание на творчество – пришло очень благоприятное время, чтобы создать шедевры. Июль будет месяцем вдохновения.

Рыбы

Вам будет казаться, что темп жизни замедлился. Рутина поглотит настолько, что вы не будете обращать внимание на события вокруг. Не игнорируйте проблемы со здоровьем. Чтобы лучше справиться с ретроградностью, пересмотрите свой режим питания и попытайтесь отказаться от вредных привычек.

Раньше OBOZREVATEL публиковал гороскоп Таро для всех знаков.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.