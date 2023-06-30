Июль будет трудным: что ждет всех знаков зодиака. Гороскоп

Июль принесет два ретрограда и начало сезона Льва. Будут важны кульминационные события, деловые переговоры, собеседования, встречи, романтические свидания и яркие путешествия.

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По словам астрологов, особенно благоприятное время в профессиональной сфере настанет с 10 июля, когда состоятся транзиты воинственного Марса и целеустремленной Девы, а также практического Меркурия и уверенного Льва. Звезды будут способствовать достижению договоренностей на переговорах. В конце месяца состоится важный ретроград Венеры во Леве, который создаст напряжение в личной жизни – умалчивать о проблемах больше не получится.

Овен

Полнолуние в начале месяца принесет прилив творчества, а новолуние станет отправной точкой на пути к настоящему успеху. Вам удастся наладить отношения с близкими. Попытайтесь дождаться завершения ретроградной Венеры, прежде чем принимать важные решения относительно здоровья и внешности.

Телец

Венера, ваша правящая планета, будет в этом месяце ретроградной. Поскольку планета руководит не только любовью, но и красотой, попробуйте отложить какие-либо кардинальные косметические решения и сосредоточиться на оздоровительных процедурах. Не бойтесь выражать свои оригинальные идеи, особенно если вы работаете в творческой сфере. Есть все шансы добиться успеха.

Близнецы

Полнолуние в начале месяца принесет умиротворение. Вы долгое время слишком сильно переживали по поводу ситуации, которая от вас не зависит. Проведите время дома либо съездите к родным и устройте семейные посиделки. Ретроградная Венера принесет яркие события в личной жизни.

Рак

Июль принесет в вашу жизнь много любви. Полнолуние в вашем 7-м доме партнерства – очень благоприятный транзит. Если вы одиноки – будьте готовы к судьбоносной встрече, которая может состояться в самый неожиданный момент. Семейные Раки ощутят еще большую преданность партнеру.

Лев

Наступает ваш сезон, так что готовьтесь к вечеринкам. Запланируйте что-то невероятное на день рождения – этот праздник вы будете помнить еще долго. Вы будете настолько счастливы, когда Солнце войдет в ваш знак, что даже не заметите ретроградную Венеру. Наслаждайтесь успехом.

Дева

В этом месяце Марс войдет в ваш знак, что придаст вам уверенность. Июль принесет удачные проекты на работе. Ваше трудолюбие оценит руководство. Однако вам захочется больше времени проводить в кругу друзей или семьи. Вероятно, вы слишком истощены и нуждаетесь в поддержке.

Весы

Ваша правящая планета, романтичная Венера, станет ретроградной в конце месяца. Отложите решение важных вопросов в личной жизни. Кроме того, ретроград – не лучшее время для перемен во внешности. Во время новолуния в Раке вам захочется покоя и уюта. Астрологи советуют навестить родственников или провести вечер за приятным разговором с близким другом.

Скорпион

Июль будет напряженным, поэтому обязательно выделите в расписании время для отдыха и ухода за собой. Вероятно, вам захочется рискнуть и отправиться в путешествие с друзьями. Венера, планета любви, денег и красоты, начнет ретроградить в конце месяца. Вам этот период принесет проблемы с финансами. Не рискуйте с инвестициями и избегайте непроверенных вложений.

Стрелец

Полнолуние в Козероге в начале месяца – идеальное время, чтобы побаловать себя косметическими процедурами и пройти обследование по здоровью. Старайтесь избегать серьезных изменений в своей внешности во время ретроградной Венеры. Этот транзит принесет задержки в выплатах. Придется перейти в режим экономии.

Козерог

Июль принесет несколько потенциально стрессовых транзитов: полнолуние в вашем знаке и ретроградную Венеру в Леве. Вы гордитесь своей способностью решать сложные вопросы и противостоять стрессу, однако даже ваша невероятная выносливость может дать сбой. Отдохните на природе, проведите время наедине или встретитесь с родными – сделайте то, что поможет восстановить силы.

Водолей

Вы можете быть слишком заняты глобальными проблемами и не замечать, что рядом есть кто-то, кому очень нужно ваше присутствие и поддержка. Оглянитесь вокруг и помогите тому, кто в этом так сильно нуждается. В этом месяце Венера станет ретроградной, что может добавить напряжение в романтической и финансовой сферах.

Рыбы

Несмотря на эмоциональный интеллект и высокий уровень эмпатии, вы можете быть чрезвычайно суровыми и требовательными к себе. Первая половина июля принесет яркие моменты и удачные встречи. С наступлением сезона Льва и ретроградной Венеры астрологи советуют не игнорировать проблемы со здоровьем.

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