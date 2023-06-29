Большинство знаков ждут ссоры: кому не повезет в отношениях в июле. Гороскоп

Июль будет непростым месяцем, который проверит на крепкость отношения большинства знаков зодиака. Такое испытание сделает вас сильнее и проявит истинные чувства.

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Астрологи составили прогноз, который поможет справиться с этим непростым периодом. Однако другим знакам нечего волноваться, потому что июль им принесет гармонию и мир в отношениях.

Овен

Ваши отношения крепкие и наполнены любовью, а чтобы еще больше укрепить их, найдите интересное занятие, которое сблизит вас. Однако не забывайте о своем здоровье, могут быть незначительные проблемы, например, простуда, кашель, головные боли или бессонница.

Для Овнов, работающих в государственных учреждениях, вторая половина месяца принесет хорошие новости, возможно, повышение. Но не стоит разбрасываться деньгами, будьте осторожны с финансами.

Телец

В первую неделю июля старайтесь контролировать свой темперамент и избегайте ссор со своим партнером. Некоторые люди чувствуют себя одинокими в отношениях, поэтому лучше разорвать их или попытаться откровенно поговорить с любимым человеком.

Со здоровьем все будет хорошо, может быть только бессонница, связанная со стрессом.

Люди, занимающиеся бизнесом, могут получить новые соглашения или проекты, а переговоры будут успешными.

Близнецы

У Близнецов будет царить гармония и мир дома. Взаимопонимание с партнером улучшится, и вы хорошо проведете время вместе с семьей и друзьями. Одиноким людям захочется начать романтические отношения, которые могут привести в брак.

Близнецы обладают крепким здоровьем, поэтому волноваться не нужно. Не позволяйте неуверенности управлять вами.

Июль для этих знаков зодиака будет успешный и принесет новые начинания.

Рак

Этот знак может столкнуться с некоторыми недоразумениями в отношениях. Чтобы спасти отношения не стоит винить друг друга или ссориться, лучше уважайте чувства и границы партнера.

Также не пренебрегайте своим здоровьем, соблюдайте правильное питание и занимайтесь спортом.

Что касается работы, вам придется столкнуться с разочарованием, все может пойти не так, как вы задумали. Люди, которые много работали, могут не получить своего вознаграждения, а бизнесмены проиграют своим конкурентам.

Лев

В отношениях этих знаков царит мир и гармония. Небольшие недоразумения могут вызвать стресс, но с середины месяца ситуация изменится. Это удачное время для брака или предложения руки и сердца.

В начале июля со здоровьем все будет хорошо, но потом можете ощущаться беспокойство и истощение.

Также месяц вам принесет повышение на работе или премию. Вы будете на высоте.

Дева

Вам нужно осторожно относиться к своему партнеру, чтобы не оскорбить его чувства. Могут возникнуть некоторые недоразумения, однако не стоит торопиться с выводами, лучше все обсудите.

Девы могут страдать бессонницей и испытывать истощение и вялость, а на работе будут и взлеты, и падения. В конце месяца ожидайте денежное вознаграждение.

Весы

Этим знакам нужно поработать над своими отношениями, но не забывайте учитывать мнение и своего партнера.

В этом месяце могут возникнуть незначительные проблемы с кожей, но они исчезнут до конца июля. Питайтесь здоровой пищей.

Также Весы в этот период будут недовольны своей работой, хотя получат хорошую прибыль.

Скорпион

Вам следует ждать непростых отношений с партнером. Не будьте эгоистичны, учитывайте также мнение и желание других. Семья обязательно вас поддержит.

Вам следует проверить желудок, потому что этого места могут быть проблемы с ним, но в конце июля заболевание исчезнет.

Также существует большая вероятность смены работы, но перед тем как принять решение, тщательно учтите все преимущества и недостатки.

Стрелец

Ваш партнер любящий и идет на встречу, отношения наполнены гармонией и взаимопониманием. Одинокие люди встретят вторую половинку.

В конце месяца могут возникнуть незначительные проблемы со здоровьем, а вот на работе все будет хорошо, это удачное время для новых начинаний.

Козерог

В июле вас ждут ссоры с любимым человеком. Постарайтесь их избегать и сохранить гармонию в ваших отношениях.

Также следует пройти медицинское обследование, поскольку во второй половине может ухудшиться состояние здоровья.

На работе будут новые достижения и успех.

Водолей

Снизьте свои ожидания относительно партнера, это может вызвать разногласия между вами. Дайте свободу любимому человеку.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, потому что это приведет к ухудшению состояния здоровья. На работе также появятся проблемы и препятствия. Больше работайте, чтобы достичь поставленных целей.

Рыбы

Приложите больше усилий, чтобы сохранить гармонию и мир в отношениях. Выслушайте своего партнера и расскажите о своих чувствах.

Первые две недели июля особенно тщательно заботьтесь о своем здоровье. Могут возникнуть проблемы с желудком и боли в суставах.

Лучше в этом месяце уйти в отпуск или взять отгул, чтобы восстановить свои силы.

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