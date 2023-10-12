Испытают глубокое разочарование: каким знакам новолуние 14 октября принесет неприятности

Новолуние – это всегда особый период в астрологии. Оно служит мощным катализатором самоанализа, побуждая нас изучить глубины эмоций и прийти к важному решению.

Конечно, никто не начинает отношения, ожидая печального разрыва. Мы склонны верить, что если мы все сделаем правильно, история любви без труда приведет нас к общему счастливому будущему. Астрологи предупреждают, что некоторым знакам придется столкнуться с разочарованиями. Однако важно не терять веру в лучшее, ведь новолуние также освещает путь к исцелению и росту.

Козерог

В этот период обстоятельства доведут вас до крайностей. Избегайте импульсивных поступков. От природы вы уверены в своих силах, поэтому твердо верите, что определенные события просто не могут произойти в вашей жизни. Такие предположения могут обмануть. Нынешние новолуние приведет к краху надежд. Самый болезненный удар наносят самые близкие люди, и вы почувствуете, что ваше сердце словно разрывается на части.

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Благодаря этому опыту вы можете извлечь бесценные уроки. Снова вы можете оказаться на знакомой развилке – перекрестке, где измена встречается с принятием. Не позволяйте этому сложному обстоятельству погасить ваш внутренний огонь и поколебать веру в себя. Найдите утешение в мудрости, обретенной во время этого испытания.

Близнецы

Во время новолуния вы столкнетесь с неприятными ситуациями. Вероятны конфликты с близким другом, – этот поворот событий застанет вас врасплох. Независимо от основной причины разногласия, последствия будут не слишком приятными.

Хотя у вас может возникнуть соблазн умалить серьезность ситуации, важно принять реальность. Произошедшее невозможно отменить, и восстановить утраченные отношения будет нелегко. Возможно, вы поймете, что человек, с которым вы будете проходить через это испытание, в основном эгоцентричен и способен на предательство. Вы окажетесь на развилке. Однако вы найдете силы, чтобы быстро преодолеть эту душевную боль.

Дева

Зная, насколько болезненным бывает разрыв, вы часто избегаете отношений. На самом деле вам хочется ощутить счастье любви, но вы хотите защитить свое сердце от измен.

Однако во время этой фазы новолуния вы начнете медленно пробуждаться. Некоторые представители знака осознают, что больше не стоит цепляться за травматические отношения – нужно начинать жить по полной. Вероятно, вы признаете, что пора делать решающий шаг. Семейные Девы могут оказаться лицом к лицу с удручающей правдой об измене. Постепенно раскроется весь масштаб этого предательства, которое потрясет вас до глубины души. Доверие, которое вы возлагали на этого человека, будет разрушено.

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