Интересные предложения или проблемы: гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

Близнецы получат деловые предложения, которые откроют перед ними новые перспективы. Стрельцы столкнутся с проблемами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 27 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня пылают просто безумные страсти, то ли вас в чем-то обвиняют, то ли вы расшатываете ситуацию. В конце концов, вы все эти обострения проживаете довольно успешно, все завершается выяснением отношений, определением позиций и миром.

Телец

Готовьтесь к изменениям, которые вы сами и инициируете. Вот скучно вам сейчас просто так сидеть на месте и выполнять свои привычные функции, вам сейчас нужно куда-то двигаться, чего-то достигать, чему-то учиться, вот вы и начинаете мутить воду.

Видео дня

Близнецы

Интересные деловые предложения, которые вы сегодня получите, стоит рассмотреть очень внимательно, тщательно примерить все эти реалии и представить себя уже в этих обстоятельствах. Кажется, вам подходят все эти перспективы по большему количеству параметров.

Рак

Нет ничего удивительного в том, что вы сегодня можете попасть под волшебство красивых слов и стать жертвой иллюзий. Кто-то может очень красиво выражаться, заманивать вас в невероятно привлекательную даль и рисовать отличные перспективы.

Лев

Сегодня будете выступать и убеждать, призывать и вдохновлять. Так что будьте готовы к трибуне, даже если собирались этот день провести очень тихо и по-домашнему. Но приходится открывать рот и отстаивать правду или собственные права.

Дева

Для бизнеса и финансовых дел сегодня очень благоприятный день. И показатели вы получаете хорошие, и перспективные сотрудники приходят, да и новые идеи приобретают уже четкие очертания и обещают хорошие прибыли.

Весы

Защитите сегодня свои деньги от разных посягательств. В том числе, и от самих себя, ведь у вас может возникать эмоциональное желание купить что-то не такое уж нужное, зато красивое, удовлетворить какие-то свои желания.

Скорпион

Сильные мира сего будут к вам сегодня очень благосклонны, очень уважаемые люди могут вам выразить поддержку, оказывать полезные консультации или сделать что-то вполне конкретное в вашу пользу, заботиться и давать защиту.

Стрелец

Кто-то ограничивает вас сегодня в действиях, перед вами ставят какие-то препятствия и будто придерживают. Впрочем, может оказаться, что все это во благо, вас могут придержать от каких-то поспешных или неверных шагов.

Козерог

Что-то вам напомнит о давних славных временах и вы погрузитесь в воспоминания, но не просто на уровне поностальгировать как было, но и восстанавливать какие-то старые носители, типа оцифровывать старые пленки, восстанавливать давние фотографии или просматривать кинохронику.

Водолей

Новые планы и стремления, которые у вас сегодня появляются, послужат вам хорошим знаком о том, что энергии у вас сейчас хватает не только на поддержание своей жизнедеятельности, но и на какие-то желания, идеи и стремления.

Рыбы

Сегодня окажется, что получать деньги можно легко и приятно, а не тяжело и долго работать для этого. Вам сегодня заплатят или за какое-то ваше творчество, или за посредничество, или за идеи, таланты или просто за красивые глаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, планетарные процессы сентября 2023 года серьезным образом повлияют на финансовое положение большинства знаков зодиака. Причем многие изменения станут настоящей неожиданностью.

Юпитер начнал ретроградное движение 4 сентября и будет находиться в секторе отношений, брака и соглашений. Это дает шанс знакам зодиака наполнить отношения страстью.