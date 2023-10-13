Интересные новости или заманчивые перспективы: гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака 

Овны получат интересные новости, но информацию нужно тщательно проверять. Перед Девами откроются интересные перспективы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы получаете интересную информацию о своих друзьях, родственниках или знакомых людях, но не верьте всему тому, что услышите, и не вываливайте им все, что узнали, лучше проверяйте, а не распространяйте слухи.

Телец

Шум и суета сегодня вас будут очень напрягать, поэтому лучше найти тихое и спокойное место и уединиться хотя бы на время, если нет возможности провести в таком состоянии целый день.

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Близнецы

Стоит сегодня громко заявлять о себе, продемонстрировать свои профессиональные качества, опыт, написать мотивационное письмо и не стесняться лишний раз похвалить себя.

Рак

Будьте внимательны и осторожны, прислушивайтесь к внутреннему голосу, это поможет избежать неприятных историй. А интуиция подскажет, куда вам нужно идти, с кем общаться, а кого и чего опасаться.

Лев

Сегодня вы опережаете свои привычные показатели, а еще обгоняете всех коллег и конкурентов, вашим скоростям и силе можно только позавидовать. Возможно, это на вас так действует солнце или привлекательные цели, которые вы себе наметили.

Дева

Перед вами возникает очень интересная перспектива найти лучшую работу, даже если вас пока все устраивает. Может, вы сразу не решитесь изменить все настолько кардинально, но все же задумаетесь над дальнейшими перспективами.

Весы

Найдите сегодня даже в самом загруженном графике то время, когда вы можете прогуляться и провести время наедине с собой для того, чтобы привести в порядок свои мысли.

Скорпион

Срочно нужно будет решить юридические или какие-либо другие бюрократические вопросы, связанные с официальными инстанциями. Придется повторить правила, изучить законы, порыться в кодексах и сводах правил.

Стрелец

Сегодня окажется, что вы очень хороший специалист, ведь вы легко решаете профессиональные вопросы, еще и будете иметь очень хорошие отзывы, вас будут хвалить и рекомендовать другим.

Козерог

Нужно сегодня быть очень быстрыми, пытаясь успеть в разные места. Вы сами себя загнали в эту ситуацию, когда поджимаете время, а отсрочить все эти дела уже невозможно, вот и приходится бегать.

Водолей

Благоприятное время для того, чтобы позаботиться о себе, навестить врача, начать профилактический или лечебный курс процедур. В общем, занимайтесь сегодня больше личными делами, а не работой.

Рыбы

Будьте сегодня вежливыми и законопослушными, соблюдайте правила и законы, даже довольно странные и незначительные, не нарушайте предписаний, не рискуйте лишний раз, чтобы не подвергаться проблеме.

Как сообщал OBOZ.UA, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.