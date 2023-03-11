Интересная поездка или романтика: гороскоп на выходные 11-12 марта для всех знаков зодиака 

Тельцы отправятся в поездку, которая принесет им много положительных эмоций. Львов ждет настоящая романтика.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 11-12 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вряд ли вам удастся отдохнуть, ведь кто-то очень важный сейчас нуждается в вашей помощи, и вы бросаете все свои дела и отправляетесь на помощь. И не важно, нужен будет ваш профессиональный совет, эмоциональное утешение или грубая физическая сила.

Телец

Отправляетесь туда, где вам когда-то было хорошо, и можете посвятить все выходные ностальгической поездке. И это путешествие станет для вас очень хорошим отдыхом, где вы получите кучу положительных эмоций и наберетесь сил.

Близнецы

Это будут довольно веселые и насыщенные разными событиями выходные, где будет немало приключений, адреналина, у кого-то – сплошной авантюризм. В конце концов, ваше желание как следует оторваться будет перевешивает даже инстинкт самосохранения.

Рак

Вы так долго собирались и решались на какую-то интересную поездку, так много раз меняли свое решение, что желание куда-нибудь ехать может само собой исчезнуть, да и актуальность пропадет. Вот вы и остаетесь дома на диване.

Лев

Немного любовных похождений вам сейчас не помешает. Даже для убежденных отшельников наступают благоприятные для романтики времена. И неизвестно, чем это все завершится – одним-единственным свиданием или крепким браком до конца ваших дней.

Дева

Грандиозные трансформации могут начаться прямо сейчас, даже если вас целиком устраивает ваша жизнь и вы не собирались ничего менять. Но вдруг обстоятельства меняются, и в вашу жизнь врывается весенний ветер перемен.

Весы

Хотя усталость сказывается, но вы таки находите в себе силы, чтобы сделать что-то полезное, к примеру, прибрать свое пространство, обсудить важные темы с любимыми, помочь своим родным и даже заняться творчеством.

Скорпион

Нужно решать какие-то важные дела и очень напрягаться, но у вас не будет ни особого желания, ни лишних сил для этого. Поэтому лучше приложить максимум усилий, чтобы отсрочить все вопросы, а на выходные просто отдохнуть.

Стрелец

Сложнее всего будет определиться с приоритетами, ведь придется разрываться между очень важными направлениями: и семья нуждается в вашем внимании, и хозяйством нужно будет заняться, и работу нужно будет определенную сделать.

Козерог

Щедрый денежный дождь, который на вас упадет в эти выходные, будет совсем для вас неожиданным, впрочем, это могут быть не только средства в виде премий, заработков или других бонусов, но и в виде подарков.

Водолей

Выходные будут наполнены очень вдохновляющим общением, вы встречаетесь с друзьями, родными и разными очень важными для вас людьми, с которыми вас связывают тесные отношения. И не просто общаетесь, а еще разрабатываете новые общие идеи.

Рыбы

Это будут очень позитивные дни, и лучше их провести где-то на природе, подальше от стрессов, любуясь видами и наслаждаясь первыми признаками весны, словом, отдохнуть душой и телом, не загружая ни голову, ни руки чем-либо тяжелым.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.