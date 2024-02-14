И ты, Дракон? Пять знаков Китайского зодиака, которым светят препятствия в 2024 году

Год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю наступил 10 февраля. Олицетворяя силу, мудрость и выдержку, Дракон будет способствовать новым начинаниям в карьере и судьбоносным решениям в личной жизни.

Однако повезет не всем. Астрологи говорят, что некоторые знаки китайского зодиака могут столкнуться с трудностями. Придется доказывать свою точку зрения и упорно работать, однако не факт, что это принесет деньги и вознаграждения.

Дракон

Как бы иронически это ни звучало, Драконы будут самыми большими неудачниками в свой зодиакальный год. Будьте готовы столкнуться с неудачами, несчастьями, конфликтами с друзьями или коллегами. Однако не все так плохо, как могло бы казаться.

Хотя впереди не лучший год для карьеры и финансов, в любви вам может повезти. Есть высокие шансы встретить родственную душу и даже сделать судьбоносный выбор в жизни.

Коза

Год будет похож на американские горки. Периоды успеха и процветания будут внезапно сменяться черными полосами трудностей и финансовых потерь. Конечно, такие эмоциональные качели могут привести к стрессам и проблемам со здоровьем.

Путь к успеху будет очень медленным. В далеком будущем вы будете пожинать плоды своих усилий и приближаться к своим целям. Но 2024 год не принесет желаемых результатов в карьере и творчестве. Вы можете столкнуться с людьми, которые будут провоцировать раздражение и агрессию и, мешая вашему прогрессу. Следует запастись терпением и не тратить энергию на споры.

Собака

Год принесет много трудностей и конфликтов, а основная причина, говорят астрологи, в вашей несовместимости с зодиакальным символом года. В делах карьеры, здоровья и финансов будут неожиданные препятствия. В отличие от авантюрной энергии Дракона, от природы вы скромны, чутки и осторожны. В то время как Драконы любят брать на себя ответственность и управлять, вы любите сотрудничать и угождать людям. Эти противоречия омрачят ваш успех.

Следует быть особенно осторожными с финансами. Есть риск значительных финансовых потерь из-за необдуманных инвестиций.

Бык

Запаситесь терпением – впереди вас ждут недоразумения, конфликты и сплетни. 2024 год обещает быть периодом большой трансформации, поэтому пора отойти от старых моделей, чтобы стать более адаптивным.

Дракон не будет способствовать вашему практическому и рациональному подходу к жизни, поскольку это противоречит его творческому духу. Пора найти новые пути решения старых проблем.

Кролик

2024 год будет очень нестабильным. Напряжение на работе и конфликты в семье приведут к стрессам и ухудшению здоровья.

Ваша интуиция – величайшая сила, которая защитит вас в сложных ситуациях и поможет принять правильное решение. Будьте осторожны по финансовым делам. Желательно отложить какие-либо крупные планы, поскольку они могут воплотиться не лучшим образом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, для каких знаков китайского зодиака начнется период счастья и успеха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.