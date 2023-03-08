Какие знаки зодиака самые привлекательные: китайский гороскоп

В китайской астрологии существует двенадцать животных, каждое из которых наделяет людей, рожденных в определенный год, разными особенностями и чертами характера. Змей, например, считают мудрыми, Собак – верными, а Драконов – харизматичными.

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Астрологи говорят, что среди знаков китайского зодиака есть те, которых можно с уверенностью назвать самыми привлекательными и очаровательными. Детали рассказало издание Express.

Крыса

Люди, родившиеся в год Крысы привлекают надежностью и стабильностью. Это очень уверенные в себе и трудолюбивые личности, не привыкшие к истерикам и какие-либо проблемы решают взвешенно и спокойно.

Крыса будет редко просить о помощи или перекладывать на других свои обязанности. Все дела они делают на совесть и без помощи других. Крысы привлекают сильным характером.

В выборе одежды такие люди предпочитают простой и элегантный стиль. Они не стремятся к эпатажу, но хотят выглядеть дорого и элегантно.

Кролик

Женщины этого знака очень милые, нежные и ласковые, они при каждом случае проявляют женскую слабость, поэтому мужчины рядом с ними чувствуют себя настоящими героями. Они способны вдохновлять подвиги.

Мужчины тоже отличаются привлекательной внешностью и умением произвести впечатление. Представители этого знака любят находиться в центре внимания.

Лошадь

Люди, родившиеся в год Коня, очень одарены. Обычно они энергичны, полны энтузиазма и страсти, легко управляют или мотивируют других.

Представители этого знака блестяще проявляют себя там, где необходимо общение – на переговорах, вечеринках, в крупных компаниях, на сцене перед аудиторией. Однако они должны опасаться влияния отрицательных людей.

Петух

Эти люди любят производить впечатление и выглядеть невероятно. Они знают, как подобрать наряд, излучающий роскошь и уверенность.

Из-за этой способности другие знаки часто чувствуют себя "низшими", не такими сияющими и привлекательными.

Харизма и большое внимание к внешности часто помогают Петухам добиться успеха в бизнесе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для людей, родившихся в год Коня, год пройдет неспокойно. Астрологи отметили, что 2023-й для них начался под знаком "конфликта", что будет иметь большое влияние на жизненный путь.

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