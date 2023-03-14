Хорошие новости или сложные задачи: гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Раков ждут хорошие новости, перед ними откроются новые перспективы. Козерогам придется решать сложные задачи.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 14 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня особенно важно позаботиться о безопасности, как своей личной, так и вашего окружения, имущества, финансов. К примеру, заключить соглашение о страховании, взять жилье под сигнализацию, заменить замки, купить средства защиты.

Телец

Очень умеренный день, когда вы будете полностью удовлетворены своей жизнью, наслаждаетесь всем, что вас окружает, и вас устраивает все, чем вы занимаетесь, ваши любимые и родные здоровы, счастливы, и у вас есть все необходимое для спокойной жизни.

Близнецы

Долго будете входить в рабочий ритм, ведь только-только начинаете отходить от выходных. Сегодня вы начинаете работать очень медленно и постепенно, что-то планировать, но не факт, что захотите воплощать эти планы в жизнь.

Рак

Поступают хорошие новости о перспективах, перед вами открывается достаточно широкий спектр возможностей, и сегодня вам нужно будет определиться с тем, чего же вам больше всего хочется и куда направить все свое внимание.

Лев

Обычно для того, чтобы осуществить свои мечты, нужно работать, но сегодня выяснится, что ваши мечты сбываются очень легко и независимо от того, прилагали ли вы свои усилия к тому или просто ждали счастливого случая.

Дева

Ответственность сегодня возрастает, причем вы должны позаботиться не только о себе, но и о других людях, может, даже совсем незнакомых. Но вы находите в себе силы для того, чтобы взять на себя эти обязанности и эту большую ответственность.

Весы

Работы будет столько, что у вас не будет времени ни на еду, ни на личные дела. Может, даже вам спать не придется из-за того, что ваш рабочий день начинается еще до восхода солнца или вам придется всю ночь работать.

Скорпион

Стоите словно на рубеже двух эпох, когда старая жизнь уже заканчивается, а новая вот-вот должна начаться, впрочем, у вас еще есть время для того, чтобы завершить все старые проекты и подготовиться к воплощению новых замыслов.

Стрелец

Планы на сегодняшний день у вас были грандиозные, но не все складывается так, как бы вам хотелось, и с самого утра у вас случаются какие-то паузы, проблемы и препятствия, мешающие воплотить задуманное. В конце концов, у вас будет больше свободного времени.

Козерог

У вас сегодня достаточно дел, нужно будет решить сложные производственные вопросы, позаботиться о своих родных, особое внимание потребуют старшие родственники, еще и на людях выступать придется и в чем-то их убеждать.

Водолей

У вас не будет другого выхода, как впрячься в сложные дела, чтобы только помочь другим. Конечно, вы можете научить людей отстаивать собственные интересы, сказать, куда обращаться и какими законами руководствоваться. Но иногда легче сделать все своими силами.

Рыбы

Будете искать выход из непростой ситуации в вашей личной жизни, возможно, занимаетесь вопросами развода, выясняете отношения, пытаетесь найти общий язык с вашими любимыми или семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.