Гороскоп на зеркальную дату 23.03.2023: что Плутон принесет каждому знаку
"Зеркальная" дата 23.03.2023 в астрологическом смысле ознаменуется редким событием – Плутон перейдет в знак Водолея. Это ознаменует начало новой астрологической эры.
Астрологи уже просчитали, что это принесет каждому из знаков зодиака. Узнайте, что ждет именно вас.
Овен
Вы можете начать совершенно по-новому общаться со своими друзьями и знакомыми. Новые увлечения и мечты о будущем определят ваш путь на ближайшие годы. Вы можете сосредоточиться на теме денег, безопасности и комфорта.
Телец
Переход Плутона несет вам длительные карьерные перемены. Вы можете перейти на руководящую должность на своем нынешнем месте или вообще сменить профессию. Но не забывайте обращать внимание на свои чувства и заботиться о себе.
Близнецы
Вам звезды предвещают путешествие, которое изменит всю вашу жизнь. Ваш образ мышления может претерпеть радикальные изменения в ближайшие годы. Что вам сейчас точно нужно, это немного времени в одиночестве для глубокого отдыха.
Рак
В ближайшие годы ваш знак ожидает установления совершенно новых отношений с деньгами и властью. Приготовьтесь к этим изменениям. А пока встретьтесь со старыми друзьями и заведите новые знакомства или хобби.
Лев
Ваши отношения с близкими и даже просто знакомыми могут претерпеть серьезную трансформацию. Если вы находитесь с кем-то в близкой связи, она может вскоре либо сильно углубиться, либо резко оборваться. В любом случае не забывайте уделять внимание карьере.
Дева
Ваш рутинный график и повседневная среда претерпевают огромные изменения в ближайшие годы. Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от старых ненужных привычек. Сейчас для вас хорошее время, чтобы спланировать заграничную поездку или новое обучение.
Весы
У вас начинается период преобразований в вашей личной жизни и творческих начинаниях. Страсть и сила могут стать для вас важными темами в ближайшие годы. Сосредоточьтесь на финансах, возможно, вам хорошо будет реорганизовать свои счета или обсудить денежные вопросы с партнером.
Скорпион
Вы стоите на пороге больших перемен в сфере личного – жилье, семья, близкие отношения. Вы можете наконец-то воссоединиться с прошлым и полностью отпустить его. Звезды побуждают вас к сотрудничеству и налаживанию связей с другими.
Стрелец
Под знаком перемен оказываются ваши интеллектуальные интересы и ваш образ мышления с выражением мыслей. Также существенные изменения претерпит среда, в которой вы живете – дом или район. В ближайшее время вы будете сфокусированы и продуктивны.
Козерог
Приготовьтесь серьезно пересмотреть свой подход к вопросам достатка, комфорта и безопасности на ближайшие годы. Вас ждет мощный творческий прорыв или чрезвычайно вдохновляющий роман.
Водолей
Переход Плутона в ваш знак предвещает вам невероятное, преобразующее путешествие в жизни. Могут произойти глубокие внутренние изменения. Вы можете занять более властные позиции и расстаться с прошлым. Не забывайте уделять внимание своему дому и семье.
Рыбы
Вы начнете лучше слышать свой внутренний голос. Духовность может стать для вас важной темой в период перехода Плутона. Приготовьтесь к глубоким внутренним изменениям и откройтесь к общению.
Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп трансформаций для всех знаков зодиака в неделю.
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