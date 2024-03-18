Кому не будет везти в апреле: названы знаки-неудачники

Несмотря на все наши планы, неспокойные времена создают препятствия. Однако трудности следует воспринимать как необходимые условия на пути к успеху. Ни в коем случае нельзя отчаиваться или сомневаться в своих силах, ведь после черной полосы всегда идет белая.

Астрологи рассказали, что особенно осмотрительными следует быть Весам, Стрельцам и Водолеям. Апрель будет похож на американские горки, особенно в эмоциональном плане.

Весы

Апрель станет месяцем конфликтов. Это может прозвучать странно, ведь вы именно тот знак, который всегда стремится к гармонии. Под влиянием воинственного Марса вы почувствуете, что не готовы мириться с несправедливостями и будете до последнего отстаивать свою точку зрения. Вы хотите продемонстрировать независимость и амбиции на работе. Лучше воздерживаться от навязывания своего мнения коллегам. Даже если иногда вам кажется, что все идет слишком медленно, старайтесь не торопить других людей. Большие деньги не всегда вытекают из тяжелого труда. Ваш доход будет хорошим, но вы будете перегружены всеми обязанностями.

В личной жизни тоже наступает нестабильный период. Вы будете чувствовать злость и раздражение даже по бытовым мелочам. Вы также можете пережить короткий, но насыщенный роман, который надолго оставит след в вашем сердце.

Стрелец

Вы готовы к решительным действиям и новым начинаниям, особенно в сфере карьеры. Но слепая погоня за деньгами никогда не удовлетворит вас. Вы стремитесь к славе, признанию и главное – к балансу. Вы хотите иметь надежный тыл – партнера, который вас всегда поддержит.

На работе следует соблюдать осторожность с коллегами. Конфликты могут иметь непредсказуемые последствия. Следует проявлять осторожность, когда речь заходит о текущих расходах. Кроме того, не следует делать инвестиции или другие рисковые вложения. Полностью погрузившись в рабочие проблемы, вы можете не заметить, что в личной жизни наступила настоящая черная полоса. Вероятны ссоры и даже завершение отношений. Не игнорируйте просьбы партнера и детей, иначе ситуация действительно станет угрожающей.

Водолей

В апреле вам придется рассчитывать на помощь извне. Проблемы будут возникать буквально каждый день, и наедине вы просто не справитесь. Очень важно, чтобы вы вежливо подходили к людям, от которых вам нужна помощь – навязывая им проблемы и возлагая на них чрезмерную ответственность, вы найдете не союзников, а врагов.

Астрологи советуют сосредоточиться на планировании будущего и исследовании новых путей роста. Первые две недели апреля будут тяжелыми. Расходы возрастут, появятся незапланированные, но безотлагательные покупки. Зацикленность на работе приведет к недоразумениям в отношениях.

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