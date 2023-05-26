Гороскоп на Клубничное полнолуние: чья жизнь перевернется

Полнолуние 4 июня астрологи называют "клубничным", как бы банально это ни звучало – в честь созревания первой летней клубники. Символически этот период считается лучшим для путешествий, научных работ и духовности.

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По словам астролога Кайла Томаса, полнолуние состоится в знаке Стрельца. Небесные транзиты с одной стороны будут добавлять смелости и энергии для воплощения мечтаний, а с другой – могут вызвать чувство одиночества, вины или уныния.

Овен

Вы готовы к открытию новых горизонтов. Полнолуние наполнит вас смелостью делать первые и важные шаги. По словам Томаса, "вы будете готовы отправиться на новую территорию, оставив позади прошлое". Это может привести к путешествиям, переездам и даже эмиграции.

Телец

Вы будете полностью поглощены личными отношениями. По словам Кейна Томаса, полнолуние пробудит "вашу чувственную и интимную сторону". Кроме того, в начале июня следует обратить внимание на решение финансовых вопросов. Вероятные бонусы и инвестиции.

Близнецы

Есть два варианта развития событий: полнолуние или сблизит вас с вашим партнером, или заставит вас оставить бесперспективные отношения и искать того, кто разделит ваши мечты и стремления. В любом случае, июнь прогнозирует судьбоносные события в личной жизни.

Рак

Сезон будет насыщенным. Следует найти баланс между работой и личной жизнью – стоит разобраться с проблемами и поговорить с партнером. Кроме того, астролог советует не игнорировать проблемы со здоровьем.

Лев

Очень подходящий период для романтики, любви и творчества. Вероятно, вы встретите кого-то особенного, "родственную душу". Вы можете задуматься о пополнении в семье и запланировать беременность.

Дева

Приготовьтесь испытать эмоции и ностальгию. Клубничная Луна может принести романтические настроения. Вероятно, кому-нибудь из семьи понадобится ваша поддержка и помощь.

Весы

Вас ждет очень насыщенный период, полный идей, желаний и планов. Будьте готовы ощутить незаурядное вдохновение. По всей вероятности, вы подпишете важный контракт в писательской, социальной или рекламной деятельности.

Скорпион

В этот полнолуние у вас на уме будут деньги, деньги и снова деньги. Вы постараетесь пополнить кошелек и банковский счет, но и расходы резко увеличатся. Это заставит вас сбалансировать свои ресурсы и подумать о перспективах.

Стрелец

Вы будете в центре внимания. Пора наслаждаться достижениями и признаниями. Руководство оценит ваши усилия. То, над чем вы работали по крайней мере шесть месяцев, наконец-то окупится.

Козерог

Найдите время, чтобы расслабиться. Вы будете чувствовать чрезмерную тревогу и истощение. Если вы будете игнорировать необходимость отдыха, перенапряжение приведет к проблемам со здоровьем.

Водолей

Настало время вечеринок, знакомств и отдыха. Вы будете очень весело проводить досуг с друзьями и сможете хоть на время забыть о проблемах. Не игнорируйте приглашение на социальные события. Вы можете встретить важных людей.

Рыбы

Вы готовы сделать шаг к следующим большим высотам в своей карьере. Вероятны повышение зарплаты, переводы на другие должности, предложения и новые перспективы. Это месяц наград, достижений и успехов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков неделя будет особенно удачной.

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