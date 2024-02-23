Гороскоп на 2024 год: какие знаки будут иметь самое крепкое здоровье

Здоровье – основная ценность в жизни. Важно регулярно проходить медицинские осмотры и обращаться к врачам, чтобы не допустить серьезных осложнений.

Астрологи говорят, что некоторым знакам не стоит волноваться. В 2024 году у них будет самое крепкое здоровье.

Близнецы

Астрологи говорят, что ваше здоровье зависит исключительно от вашего образа жизни. Вы склонны игнорировать мелкие проблемы. К счастью, Сатурн будет сопровождать вас большую часть времени, побуждая к самосовершенствованию и внутренним изменениям. Звезды советуют не упускать свой шанс похудеть и вести здоровый образ жизни.

Если вы ведете сидячий образ жизни, следует начать заниматься спортом во избежание сердечно-сосудистых заболеваний. В первой половине года следует пройти обследование и обсудить профилактику и лечение хронических заболеваний.

Дева

Гороскоп предполагает здоровое начало года. Однако Меркурий в шестом доме в марте может вызвать чувствительность или головокружение. В этот период могут обостриться неврологические расстройства.

Астрологи также советуют избегать самолечения, ведь вы можете получить пищевое отравление или аллергическую реакцию на лекарства. Отказ от алкоголя и химически обработанной пищи улучшит ваше здоровье. Сатурн в шестом доме усилит вашу выносливость для борьбы с любыми проблемами со здоровьем. После июля Сатурн пройдет через ваш пятый дом, что может повлиять на пищевые привычки.

Весы

Год будет отличным с точки зрения здоровья. Однако с 28 марта по 23 апреля 2024 могут дать о себе знать последствия хронических заболеваний. При возникновении дополнительных осложнений следует безотлагательно обратиться к врачу.

В конце весни Юпитер будет находиться в вашем шестом доме, поэтому следует следить за своим питанием и физической формой, иначе есть риск столкнуться с болезнями, связанными с желудком. Следует также настроить режим и график сна. Астрологи советуют начать возобновление энергетического баланса тела. Чтобы этого достичь, вы должны начать искренне заботиться о себе и ставить приоритет своего физического и психического здоровья над всеми другими аспектами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам придется пережить кармический год, а перемены начнутся уже в марте.

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