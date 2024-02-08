Гордость испортит все для трех знаков зодиака: кому нужно уступить 8 февраля

Астрологические транзиты 8 февраля не будут способствовать здоровой коммуникации и искренним разговорам. Солнце в квадрате с Ураном – довольно напряженный аспект, что принесет чувство гордости и высокомерия. Конечно, верить в себя – это хорошо, но не тогда, когда самоуверенность переходит в откровенный эгоизм. Некоторые знаки могут даже решиться пойти по головам друзей или коллег ради собственной выгоды.

Астрологи предостерегают: гордость может все испортить. Честность, доброта и уважение – основа здорового общения. Излишняя самоуверенность может помешать, поэтому следует прислушиваться к ценным советам и не рисковать хорошими отношениями ради призрачной выгоды.

Дева

Во время транзита Солнца в квадрате с Ураном вы заметите, что гордость полностью мешает принять то, что вам говорит этот любимый человек. Вероятно, партнер, друг или коллега на работе обвинят вас во лжи.

Нечто скрытое выйдет на поверхность, и вам придется отстаивать свою правоту. Вы будете доказывать свои аргументы даже если знаете, что вы не правы. Атмосфера в этот день будет напряженной. Вряд ли удастся избежать конфликтов. Вы лучше погибнете вместе с кораблем, чем признаете свою ложь, и решите, что лучшая защита – это нападение. Это решение может привести к полному краху отношений.

Козерог

В личной жизни будет очень неспокойно. Во время транзита Солнца в квадрате с Ураном вам, возможно, снова придется разрешать давний спор. Проблема никуда не исчезнет, а вы будете слишком горды, чтобы поступиться своими принципами.

Отношения будут похожи на настоящее противостояние. Вместо того чтобы хотя бы попытаться понять точку зрения партнера, вы постоянно будете идти в атаку. Одной из причин может стать длительное умалчивание проблемы. Вы оба долго держали в себе старые образы и, наконец, все выйдет наружу. Между тем партнер начнет уставать от ваших игр, поскольку он знает, что это все лишь ради гордости.

Водолей

Что-то в ваших личных отношениях пошло не так, как планировалось. Вероятно, произошел спор и вы оба наговорили что-то, за что вам теперь стыдно. Однако признать свою неправоту вам мешает гордость. Вы ждете, что партнер подойдет к вам и извинится первым. Партнер, кстати, ждет первого шага от вас. Замкнутый круг.

Подлить масла в огонь могут друзья. Во время транзита Солнца в квадрате с Ураном вы увидите, что все в вашей жизни так и стремятся сказать что-то вроде: "Я же тебе говорил". Вы не хотите, чтобы кто-нибудь указывал на ваши ошибки или давал непрошенные советы в отношениях. Гордость помешает любви, заставит поверить в ложь, которую вы сами придумали, чтобы оградить свое сердце от болезненного разрыва.

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