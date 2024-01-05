Год силы и трансформации: гороскоп Таро на 2024 год для всех знаков зодиака

Новый 2024 год будет мощным по многим причинам. Его число в нумерологии – это 8, число проявления, финансового расширения, силы и трансформации. А значит, всех нас ждут важные изменения.

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Какие именно – подскажут карты Таро в расписании для каждого знака зодиака в отдельности. Тарологи уже определили карты всех знаков. И вот что они подсказывают именно вам.

Овен: Император

Вы вступаете на лидерскую позицию, но речь идет не только о власти и авторитете. Император указывает, что вы становитесь кормильцем и смотрителем, человеком, к которому приходят за советом и помощью. И хотя эта новая роль потребует от вас строгости и безжалостной справедливости, вам придется проявлять любовь, заботу и думать о гармонии. Помните, что настоящий лидер не унижает людей, а улучшает жизнь приходящих к нему.

Телец: 9 Кубков

Новый год будет ознаменован изобилием и процветанием для вас особенно. В конце концов 9 Кубков означает счастье, эмоциональное удовольствие и радость. Некоторые считают ее "картой желаний", а это означает, что вы можете ожидать исполнения мечтаний. У вас будет все необходимое для развития отношений, улучшения своего образа жизни, достижения здоровья и богатства. Любые ваши усилия Вселенная щедро вознаградит.

Близнецы: Королева Кубков

Эта карта является олицетворением материнской фигуры. Вы вступаете в роль любящего человека, воспитателя и эмоционального целителя. Люди будут искать у вас тепла, нежности и поддержки. Если вы всегда избегали или сопротивлялись формированию эмоциональных связей, этот год изменит все коренным образом. Вы начнете давать людям теплые чувства, но и получать их обратно. Занимайтесь построением гармонии в жизни себя и своих близких.

Рак: Башня

Наступивший год может быть для вас достаточно непредсказуемым, но не обязательно в отрицательном ключе. Башня означает внезапные изменения, которые полностью изменят вашу реальность. Да, вам придется откапывать себя из-под обломков и собирать заново, но результат может поразить. Эти изменения могут проявляться физически, но они также могут разворачиваться и в более духовном плане, поскольку откровения и прозрения создают огромные сдвиги в вашей жизни. Имейте в виду, что в этом году не все находится под вашим контролем и это абсолютно нормально. Вселенная вмешивается в ваши планы и устраняет все блоки, сдерживающие ваш потенциал.

Лев: Рыцарь Пентаклей

Если вы думали, что 2024 год будет годом медленного плавания по течению, подумайте еще раз. От вас будут требовать большой дисциплины и упорного труда, но оно того стоит. Рыцарь Пентаклей означает, что у вас есть цель, и вы не остановитесь ни перед чем достичь ее. Для этого необходимо установить здоровый и эффективный распорядок дня и сосредоточиться на поставленной задаче. Если вы продолжите систематически совершенствовать свое мастерство, конец года принесет вам множество откровений и наград.

Дева: Паж Пентаклей

В этом году вы начинаете новое дело и близитесь к началу новой увлекательной работы. Может быть, у вас был большой творческий план на месяцы, а то и на годы. Вы наконец-то начнете его реализовывать. Паж Пентаклей – это карта возможностей и проявлений, активирующая вашу способность воплощать свое видение в реальность. Если вы действительно начнете работать над своей мечтой, а не просто говорить о ней, конец 2024 года может привести к продвижению по службе, повышению и новым формам дохода.

Весы: Мир

Вы наконец достигнете конца долгого и тяжелого путешествия. Вы прошли через столько взлетов и падений, пытаясь добиться своей цели, и возможно были моменты, когда вам хотелось сдаться. Ваша карта года призвана напомнить вам, почему вы никогда не сдаетесь, когда дела обстоят плохо, она означает, что вы готовы завершить этот раздел и закрыть его уверенно. Мир означает, что вы находитесь в процессе достижения чего-то значимого и усвоения уроков, которые каждая неудача и успех дали вам на этом пути.

Скорпион: Королева Мечей

В этом году вы научитесь сообщать о своих желаниях, потребностях и мыслях так, чтобы внушать страх в тех, кто решится поставить их под сомнение. Королева Мечей честная, умная, независимая и прямолинейная фигура, никогда не смягчающая слова и не приукрашивающая правду. Уже в скором времени вы научитесь четко и кратко формулировать свои границы, тем самым строя свою реальность на собственных правилах. Вы больше не позволите страху мешать вам говорить, делать или чувствовать то, что кажется вам настоящим.

Стрелец: 6 Кубков

В этом году вы вернетесь к основам, к той части вашей души, которая остается невинной и девственной во тьме взрослой жизни. Обратитесь к семье, к своим корням. Именно сюда приведут вас поиски сути того, кем вы являетесь на самом деле. Вам очень важно найти свое настоящее "я", заново познакомиться с друзьями детства, далекими родственниками и своим родным городом. Если вам казалось, что пазлу вашей личности не хватает детали, в этом году вы сможете найти эту деталь.

Козерог: 7 Жезлов

Голове, носящей корону, тяжело. Вы много работали, чтобы достичь того уровня успеха, которого добились, но сохранить достигнутое гораздо труднее, чем получить его. Именно в этом году оппоненты и конкуренты могут подвергнуть сомнению ваш статус. Вероятно, вам придется бороться с людьми, стремящимися свести на нет ваш успех и выбить вас из седла. Но если вы сохраните свои убеждения, продолжите усердно работать и не позволите свести вас с выбранного пути, никто не сможет причинить вам вреда.

Водолей: Король Жезлов

В этом году вы вступаете в роль лидера в своей творческой или профессиональной области. Вы медленно, но неуклонно становитесь мастером своего дела. Год принесет вам собственное видение лучшего будущего. Король Мечей указывает на то, что ваша осведомленность в избранных областях растет и растет существенно. У вас начинают собираться ученики. Они стремятся перенять ваш опыт и насладиться знаниями, которыми вы готовы поделиться. Будьте щедры, ведь когда делитесь богатством своих знаний с теми, кто их ценит, вы фактически воплощаете свою мечту в реальность.

Рыбы: 7 Мечей

Вам придется быть особенно осторожными с тем, кому вы доверяете, и с тем, что вы говорите другим. Вместо того чтобы врать для достижения своих целей, или полагаться на схемы быстрого обогащения, вам следует засучить рукава и выполнять тяжелую работу самостоятельно. Семерка Мечей предостерегает вас от попыток выбрать легкий путь вместо того, чтобы делать что-то проверенным и эффективным способом. Это также предостерегает вас от людей, которые, кажется, заботятся о ваших интересах, но в действительности имеют скрытые мотивы. Верьте в себя, потому что вам не нужны короткие пути, чтобы добраться туда, где вы хотите быть.

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