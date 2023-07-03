Фортуна повернется спиной: какому знаку больше всего не повезет до конца года

У каждого астрологического сезона есть свои счастливцы, которым все легко идет в руки. И так же есть неудачники, к которым Вселенная как бы поворачивается спиной.

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Астрологи назвали, каким знакам больше не будет везти во второй половине 2023 года. И что делать, чтобы снизить негативное влияние.

Дева

Ваша склонность к анализу и прогнозированию станет вашим слабым местом во второй половине года. Она не позволит вам расслабиться и довериться Вселенной. Соответственно, вы рискуете пропустить или отклонить все шансы, которые выпадут вам. К тому же звезды указывают на вероятную нерешительность. Даже когда возможность будет настолько очевидной, что вы ее заметите, вы можете так и не принять никакого решения и просто упустить удачный момент.

Поэтому меньше размышляйте, а больше полагайтесь на интуицию. Доверьтесь потоку, чтобы не упускать свою удачу.

Козерог

Вы склонны проявлять большое внимание к мелочам. Обычно это ваша суперсила, но только не в ближайшие месяцы. За деревьями вы не увидите леса. Исправляя мелкие недостатки, упустите из виду основное. Более того, создадите себе лишние проблемы там, где можно было даже пальцем не шевелить.

Звезды советуют вам почаще делать паузы и смотреть на вещи с расстояния. Медитируйте, делайте дыхательные упражнения и учитесь избегать излишней суеты.

Рак

Ваша любовь прятаться в своей уютной раковине, нежелание покидать зону комфорта приведет к тому, что вы можете пропустить все хорошее, интересное и перспективное, что посылает вам судьба. Выбирая стабильность, вы рискуете полностью остановить свой прогресс. Хотя у Вселенной на вас есть серьезные планы, которые могут стать началом действительно грандиозных изменений к лучшему.

Чтобы избежать стагнации, заставляйте себя пробовать что-то новое, выходить к людям и покидать свою зону комфорта. Присутствуйте в собственной жизни и она не пройдет мимо.

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