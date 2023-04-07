Финансовый бонус или проблемы: гороскоп на 7 апреля для всех знаков зодиака

Раков ждет приятный финансовый бонус, они получат деньги, на которые не рассчитывали. Водолеям придется решать проблемы, причем не свои, а тех, кто обратится к ним за помощью.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет достаточно спокойно, вы можете расслабиться, посвятить время личным делам, погрузиться в размышления, поставить всю свою работу на паузу и заниматься какими-то однотонными делами.

Телец

Кто-то будет пытаться вас критиковать, но не стоит принимать это близко к сердцу, просто вы можете попасть под горячую руку, и кто-то будет высказываться не совсем корректно или будет на вас сгонять свою злобу.

Близнецы

День предстоит ответственный, вы должны сделать какие-то важные дела, посетить официальные или культурные мероприятия, где быть не просто зрителем, а непосредственным участником. Поэтому целый день будете несколько напряжены, чтобы все сделать так, как надо.

Рак

Получаете небольшой финансовый бонус, который станет предвестником и дальнейшего стабильного финансового успеха. Возможно, вы получаете первую зарплату, первую прибыль, премию или еще какие-то деньги.

Лев

День обещает быть радостным и наполненным разными приятными бонусами типа встречами с друзьями, празднованием определенных достижений или каких-то дружеских и семейных торжеств, медленно перетекающих на выходные.

Дева

Получите свои десять минут славы и не стоит стоять у себя на пути. Как только сегодня у вас появляется возможность заявить о себе, выступить перед людьми, дать интервью, попасть в СМИ, воспользуйтесь нею.

Весы

Решаются финансовые и имущественные вопросы, особенно если это касается оформления каких-то бумаг, заключения сделок, подписания договоров. Вы находите нужные вам варианты, воплощаются ваши давние материальные мечты.

Скорпион

Последний день недели будет семейным, вы много времени уделяете вопросам вашей семьи, решаете дела дальних и близких родственников, возможно, поедете в гости или будете принимать родню у себя дома.

Стрелец

Ничего особенно полезного этот день не принесет, вы тянете время, устраиваете перерывы, чаепития, перекуры, разбавляете весь свой ежедневный рутинный труд пустыми разговорами, лишь бы как-то развлечься.

Козерог

Должны сегодня выявить свои организаторские способности и быть достаточно многозадачными, держать в памяти много важных вещей, при этом одновременно нужно будет выполнять немало функций, еще и другими управлять.

Водолей

К вам сегодня тянутся люди со своими проблемами, которые будут жаловаться на то, как им плохо живется. И вам довольно трудно будет им всем отказать, вы еще пытаетесь как-то всем помочь, решить их вопросы.

Рыбы

Вы сегодня чувствуете некоторую усталость, ведь неделя была достаточно напряженной, можно даже отметить, что вы несколько переработались. Поэтому эта пятница будет спокойной и расслабленной, потому что весь ваш заряд уже закончился.

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