Финансовая удача или важный выбор: гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака

Близнецев ждет финасовая удача, у них появятся новые источники дохода. Рыбам придется сделать важный выбор.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Перед тем, как сегодня что-либо сделать, стоит все как следует спланировать, расписать все свои шаги, чтобы и силы распределить, и ресурсы сохранить, и найти именно такие аргументы, нужную мотивацию, и людей нужных подключить.

Телец

Сегодня ваши родные как никогда будут нуждаться в вашей помощи и поддержке, как эмоциональной, так и материальной. Кому-то понадобятся средства, кому-то совет, а кому-то будет достаточно, если вы обнимете и скажете о том, как вы их любите и цените.

Близнецы

Будет хорошая возможность убедиться в своей способности зарабатывать или привлекать средства иным способом. Потребность в достаточно значительных средствах, которая возникнет сегодня, поможет сгруппироваться и начать длительный путь финансового успеха.

Рак

Не стоит сегодня спешить, чтобы добиться успеха не нужно будет прилагать даже много усилий. Почти все проблемы решаются сами собой, потому что люди нужны подтягиваются, и ресурсы находятся, и желания реализуются.

Лев

Одна из основных тем сегодня – отстаивание справедливости, ведь вы сталкиваетесь с достаточно острыми проявлениями нечестного поведения, совершенно справедливо возмущаетесь и сопротивляетесь, самостоятельно или привлекая соратников и специалистов.

Дева

Мозг сегодня будет работать очень мощно, и ваша задача – создать для него благоприятные условия и не мешать, ведь напряжение будет немалым – вам нужно что-то считать, анализировать, создавать новые идеи.

Весы

Не тратьте сегодня зря время на размышления и раскачку, если вам что-то предлагают – соглашайтесь, если возникает какое-то желание – немедленно реализуйте, по крайней мере, начинайте этот долгий путь прямо сегодня.

Скорпион

Производительной будет коллективная работа, особенно если вы вместе работаете достаточно давно и ваша команда понимает вас с полуслова. И это будет очень ценный опыт, когда вы все вместе создаете какие-то интересные проекты.

Стрелец

Кто-то постарается вам запудрить мозги, обратить в свою веру, высказывая достаточно убедительные аргументы. И вам придется приложить немало усилий для того, чтобы защитить свое мировосприятие, мысли и убеждения.

Козерог

Хотя говорят, что безвыходных ситуаций не существует, но сегодня вы, похоже, попадете именно в такую безысходность, когда каждый шаг приводит к еще худшему результату. В конце концов, можно сделать вывод, что старые схемы уже не работают, нужны инновации.

Водолей

Хочется что-то делать, куда-то бежать, вы быстро завершаете все свои рабочие моменты и начинаете искать себе дополнительную работу, потому что сил и вдохновения у вас сейчас очень много, поэтому вы пытаетесь максимально воспользоваться этим, пока энергия бурлит.

Рыбы

Выбор дальнейшего пути сегодня станет очень важным делом. И это касается и таких глобальных проблем как смена места работы, проживания, выбора партнера или свободной жизни, так и таких локальных вопросов типа планирования поездки в ближайшие выходные.

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