Финансовая удача или сложные задачи: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Тельцов ждет финансовая удача, их доходы заметно вырастут. Весам придется решать сложные задачи.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Этот понедельник для вас не будет трудным, наоборот, вам будет очень легко начать эту неделю, поскольку у вас сейчас очень много сил и желания работать, вы просто рветесь в бой, пытаетесь сделать как можно больше.

Телец

Финансовая ситуация у вас с сегодняшнего дня улучшается, денег вдруг становится больше, вы можете поднять свой прайс, вам могут добавить зарплаты, или вы находите в бизнесе очень выгодную тему, из-за чего ваши доходы увеличиваются.

Близнецы

Работать сегодня будете много, но вы получаете от того удовольствие и от интенсивности, и от разноплановости работы, и от большого количества контактов. У вас есть определенная цель, и вы уверенно к ней продвигаетесь.

Рак

Встречи сегодня будут достаточно продуктивными, у вас будет возможность договориться с партнерами, инвесторами или руководством о каких-то очень выгодных условиях дальнейшего сотрудничества, и это вам обещает хорошие финансовые результаты.

Лев

Семейная жизнь сегодня может готовить не слишком приятные сюрпризы. Ваши партнеры могут внезапно выражать свое недовольство, дети будут капризничать, родственники надоедать и раздражать.

Дева

Сегодня возможны соревнования, как спортивные, так и конкурсные, впрочем, это могут быть и другие конкурентные бои, где вы должны показать все, на что способны ваши мышцы, ум или таланты. Соперники будут сильными, но и вы сейчас – в хорошей форме.

Весы

Начните это утро с выполнения какой-то очень важной и сложной задачи, одержите победу над собственной ленью, сорвите аплодисменты – и будете чувствовать себя героем чуть ли не всю неделю.

Скорпион

День обещает значительные изменения в личной жизни, вам вдруг могут признаться в любви, предложить руку и сердце. А может, это будет интересное знакомство или перспективные отношения, душевные свидания или просто милые разговоры с любимыми.

Стрелец

Приложите максимум усердия к той работе, которую вы выполняете, пусть даже вы будете очень медленными и не укладываетесь в сроки, для вас сейчас главное – показать самый высокий класс вашей работы.

Козерог

Можете назначать сегодня важнейшие дела, день будет благоприятен для решения сверхсложных вопросов, для важных переговоров, для преодоления физически и эмоционально непростых препятствий.

Водолей

Какими бы вы ни были поклонниками старого доброго прошлого и консерваторами, сегодня придется осваивать новые технологии, знакомиться с новинками техники, компьютерами и средствами связи.

Рыбы

Не спешите сегодня никуда, не пытайтесь бежать впереди паровоза, особенно не стоит немедленно выполнять все приказы или даже просьбы руководства, ведь может оказаться, что ваша работа никому не нужна.

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