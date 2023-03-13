Финансовая удача или шанс заявить о себе: гороскоп  на 13 марта для всех знаков зодиака

Овнов ждет большая финансовая удача, они получат деньги, на которые не рассчитывали. У Стрельцов появится возможность заявить о себе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Внезапно могут измениться источники пополнения вашего бюджета, и вы получаете не только голую зарплату, но еще какие-то дополнительные деньги: гонорары, доходы, премии, словом то, что позволяет вам чувствовать себя более свободными и обеспеченными.

Телец

Приходится иметь дело с разными официальными инстанциями, заполнять какие-то бумаги, что-то регистрировать, бегать по кабинетам, стоять в очередях и общаться с бюрократическими структурами, которые, впрочем, будут к вам довольно благосклонны.

Близнецы

Сказочные перспективы, которые перед вами открываются, не должны затмить разум настолько, чтобы вы сразу бросились получать новый опыт. Потому что бы вам ни обещали, как следует проанализируйте предложения и отделите зерна от плевел.

Рак

Сегодня работа вам поднимает настроение и спасает от скуки и лишних контактов, ведь вы должны быть полностью погружены в производственные процессы, не отвлекаясь ни на мгновение на любые раздражители, ни физически, ни даже мысленно.

Лев

Возможны проявления ревности, которые некоторые воспринимают как признаки любви. Возможно, вам и нравится осознавать себя героем или героиней индийского кино, но ничего хорошего подобные проявления не несут.

Дева

Вы попадаете в водоворот интересных приключений, хотя с самого утра планировали очень спокойный и даже скучный день. Но кто-то решительно врывается в вашу размеренную жизнь, и вот вы уже отправляетесь туда, куда даже и помыслить не могли.

Весы

О вас сегодня будут много говорить, и в глаза, и за спиной. Впрочем, слишком переживать не следует, ведь вы получаете такую необходимую обратную связь о том, как вы выглядите со стороны и как вас и вашу деятельность воспринимают другие.

Скорпион

Вам кажется, что кто вас все время придерживает, вставляет палки в колеса и мешает двигаться вперед. Впрочем, если присмотреться и хорошо проанализировать, то окажется, что вы по известным только вам причинам сами стоите у себя на дороге.

Стрелец

Появляется дополнительная возможность заявить о себе, если не на весь мир, так по крайней мере на большую его часть. И вам не остается ничего другого, как воспользоваться этой возможностью и показать себя с самой лучшей стороны.

Козерог

Сегодня стоит немного себя поберечь, не назначать важные встречи, не строить грандиозных планов и вообще провести день на низких оборотах, ведь ваши физические возможности будут довольно ограниченными. Возможно, вы просто не успели восстановиться в выходные.

Водолей

Стоит уделить немного внимания собственному здоровью, пройти обследование, сдать анализы, посетить врача или хотя бы банально выспаться и осознать, чего вам не хватает для того, чтобы чувствовать себя сильными и продуктивными.

Рыбы

Будет соблазн немедленно восстановить справедливость, вступиться за обиженных, словом, выступить в роли принца на белом коне, спасающего мир. Но присмотритесь хорошо, действительно ли кто-то нуждается в вашем вмешательстве и вашем самопожертвовании?

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.