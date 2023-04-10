Финансовая удача или конфликты: гороскоп на 10 апреля для всех знаков зодиака

Львов ждет финансовая удача, они получат средства, которых очень не хватало. Овнам грозят конфликты, им стоит быть осторожнее.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Следите за языком, ведь сегодня вы способны ляпнуть что-то такое, что не может понравиться, острым словом затронуть болезненную тему и невольно ранить человека, причем очень близкого, с которым не желательно было бы портить отношения.

Телец

Вы сегодня еле-еле справитесь с тем количеством работы, которое на вас свалится. А если еще добавить все важные дела, которые у вас стояли в повестке дня, то понедельник будет достаточно напряженным.

Близнецы

Тенденции роста ваших доходов, которые наблюдается в последнее время, будут продолжаться, вы начинаете лучше разбираться в том, как это происходит, осознаете причины и пути поступления к вам средств, учитесь это применять.

Рак

Ближайшие планы приходится пересмотреть, ведь приходит новая информация, новые предложения, способные вас увлечь и перестроиться на новый маршрут. В конце концов, пора вам изменить что-то радикально.

Лев

Кто-то может закрыть ваши финансовые вопросы или проинвестировать ваши увлечения, бизнес, проекты, идеи. И это хорошая новость, ведь в последнее время для прорыва не хватало именно финансирования, а все остальное у вас есть в избытке.

Дева

Можете выйти на новый уровень, попасть в какие-то международные проекты, вы можете заявить о себе как о ведущем специалисте на весь мир и использовать эту славу для улучшения своего имиджа и финансового положения.

Весы

Лучшие впечатления сегодня будут от общения, ведь у вас впереди – важные встречи и переговоры. И ваши собеседники будут очень прогрессивными и душевными, вы получите немало полезной информации и продуктивных предложений.

Скорпион

Будет трудно самостоятельно прийти к какому-то одному мнению, тем более – принять важное решение, поэтому лучше посоветоваться с компетентными людьми, может, даже собрать целый консилиум для того, чтобы вам со всех сторон показали все преимущества и недостатки ваших размышлений.

Стрелец

Несмотря на начало трудовых будней, вы все еще находитесь в расслабленном состоянии и не слишком торопитесь входить в привычный рабочий ритм. Тем более, что вас все время будут отвлекать и соблазнять разными отстраненными темами.

Козерог

Уровень энергии будет достаточно высоким, так что вам удастся переделать кучу дел, успеть посетить немало мест и встретиться с немалым количеством людей. И только вечером вы сможете почувствовать усталость от такого насыщенного дня.

Водолей

Желательно сегодня вести себя очень консервативно, выполнять все предписания и соблюдать правила и законы, тщательно следуя приказам руководства и даже не пытаясь хоть как-то проявлять инициативу.

Рыбы

Вы сегодня решаете проблемы довольно решительно – просто разрубаете запутавшийся узел, прекращаете отношения вместо того, чтобы выяснить причины недоразумения и наладить контакты. Впрочем, может оно и к лучшему – поставить на всем точку.

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