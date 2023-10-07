Финансовая удача или изменение планов: гороскоп на 7-8 октября для всех знаков зодиака

Львы получат крупную сумму денег, которая превзойдет их ожидания. Девам придется неожиданно менять планы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7-8 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хоть выходных у вас целых два дня, но вы эти дни настолько заполняете разными делами, что нет ни одной свободной минуты – и встреч у вас сейчас немало, и определенные работы по дому нужно проделать, и родным внимание уделить.

Телец

Это будут выходные, когда вы полностью отдаетесь учебе, возможно, посещаете какие-то курсы или мастер-классы, онлайн или офлайн, а может, займетесь самообразованием, читаете какие-то важные книги.

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Близнецы

Надо побыть в тишине и одиночестве, собраться с мыслями, проанализировать все, что с вами происходит, и составить планы на ближайшее будущее. Поэтому не стоит на себя сейчас брать какие-то обязанности, освободите время на размышления.

Рак

Эти выходные будут наполнены любовью – вы готовитесь к важному свиданию, вместе гуляете, ведете долгие разговоры, получаете знаки внимания, а еще – все время пребываете в мечтах и фантазиях.

Лев

Выходные будут финансово успешными – получаете хорошие деньги, возможно, вам отдадут большой долг или продадите что-то значительное. А может, вы как раз получаете какие-то доходы или дивиденды, которые очень ждали и на которые рассчитывали.

Дева

Планы могут внезапно измениться, вы рассчитывали провести время на улице, принять участие в каких-то мероприятиях, частных или личных, погода или другие непреодолимые обстоятельства меняются – и приходится заниматься чем-то другим.

Весы

Хорошее время для того, чтобы собрать друзей, родственников, побыть вместе, если позволит погода, на природе или в милом уютном месте. В конце концов, не важно где, главное, что вы все вместе.

Скорпион

Часть рабочих задач вы перенесли на выходные, но ситуация выйдет из-под контроля, и вместо того, чтобы немного поработать, вы все дни будете вынуждены заниматься работой и совсем не отдыхаете.

Стрелец

Должны решить какие-то глобальные домашние проблемы, например, починить электричество, заменить сантехнику, трубы, отопление, сделать генеральную уборку, даже небольшой ремонт. Словом, отдыхать не придется, когда такие дела делаются.

Козерог

У вас сейчас происходит бурная светская или деловая жизнь – намерены посетить немало разных мест и принять участие в различных важных мероприятиях, деловых или культурных, насладиться общением с людьми и с прекрасным.

Водолей

Домашние дела увлекут вас с головой, нужно будет сделать генеральную уборку, разобраться с летними и зимними вещами, что-то перестирать, что-то отдать в ремонт, а с чем-то и попрощаться.

Рыбы

Захочется просто спрятаться в четырех стенах от всех хлопот и провести время максимально спокойно и даже не выходить никуда. Впрочем, до осенней тоски еще далеко, поэтому насладитесь осенними выходными, пока не наступили холода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.