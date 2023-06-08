Федорин день: что это за праздник и какие существуют запреты

9 июня православные верующие чтят память святой Феодоры Александрийской. А в мире отмечают интересный и веселый праздник – Международный день друзей.

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День памяти святой Феодоры Александрийской

Федора жила в Александрии примерно в 3-4 веке. Это были времена жестоких гонений на христиан. Федора исповедовала веру во Христа и решила посвятить свою жизнь служению, отказавшись от замужества и семейной жизни.

Однажды Федору на суде спросили, почему она до сих пор не вышла замуж. Зная о возможных последствиях признания, она честно сказала, что исповедует христианство и хочет посвятить жизнь Богу. Сначала Федору бросили в тюрьму, а затем отдали в приют блудниц. В самый трудный момент девушку спас добрый воин, который, ворвавшись в комнату, разогнал мужчин и бросил Федоре одежду. Девушку и ее спасителя казнили вместе и сожгли их тела.

Народные суеверия

Издавна говорили, что на Федорин день нельзя выметать из дома мусор – этим можно навлечь бедность в дом.

Интересное поверье связано с деньгами. Наши предки верили, что в этот день не стоит носить в кармане мелкие монеты – это может спровоцировать денежные затруднения и потерю большой суммы.

Как и в любой церковный праздник, не стоит ссориться, совершать зло, злословить и отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

По погоде в этот день прочили, каким будет урожай и не придет ли на засеянные поля засуха.

Если утром воздух тяжелый и удушающий – скоро пойдет дождь.

Обильная роса – к солнечным дням и засушливой жаре.

Тихая безветренная погода также предвещает теплые летние дожди, которые будут способствовать щедрому урожаю овощей и зерновых.

О предстоящей сильной засухе свидетельствует отсутствие запаха цветов жимолости. А если в траве и на полях пасутся грачи – будут проливные дожди и грозы.

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