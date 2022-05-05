Этим знакам зодиака не суждено быть вместе: их отношения изначально обречены

Многие уверены, что секрет счастливых отношений заключается в том, чтобы у партнеров были общие интересы и взгляды на жизнь. И звезды это только подтверждают – есть противоречия, которые буквально нельзя преодолеть.

По словам астрологов, этим шести парам знаков зодиака не суждено быть вместе. Узнайте, кто попал в список.

Овен и Рак

Они настолько разные, что являются полными противоположностями. Овны имеют взрывной характер, действуют импульсивно, обожают шумные компании и терпеть не могут ограничений. Раки обожают проводить время дома и все тщательно планируют. Конфликтов этой паре не избежать.

Видео дня

Телец и Водолей

Водолеи – очень упрямые люди, но Тельцов тоже не переспорить. Этой паре никогда не достичь компромисса, потому что в ссоре никто не пойдет на уступки. Усугубляет ситуацию то, что Тельцы – домоседы, а Водолеи любят гулять и путешествовать.

Близнецы и Дева

Отношения Близнецов и Дев нельзя назвать иначе, чем "токсичные". Эти два знака зодиака легко испортят жизнь друг другу, если решат быть парой. Близнецы очень коммуникабельные, они на первое место ставят друзей и времяпровождение с ними. Девы – семейные и ревнивые.

Лев и Скорпион

Отношения между Львом и Скорпионом обречены из-за их гордыни. Никто из них первым не признает ошибку и не попросит прощения. Они не готовы искать компромиссы, ведь на первое место ставят собственные интересы.

Весы и Козерог

Весы будут несчастливы в отношениях с Козерогами, ведь те отличаются властностью и любят командовать другими. Слабохарактерность Весов станет большой проблемой, ведь они не смогут даже высказать собственное мнение. Козероги в этой паре будут часто злиться, а Весы – плакать.

Стрелец и Рыбы

Астрологи считают, что это самая несовместимая пара в зодиаке. Стрельцы независимы, а Рыбы всегда требуют внимания. Рыбы любят все планировать, а Стрельцы – импровизировать. Поэтому они никогда не будут согласны друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.