Есть ли шансы у пар с одинаковым знаком зодиака: подробный гороскоп

Если вы верите в астрологию, то, возможно, задумывались о перспективе: как это – встречаться с представителем своего знака зодиака. Кажется, у вас могло бы быть много общего – а это, в свою очередь, свело бы на нет все ссоры и недоразумения.

Но астрологи говорят, что все гораздо сложнее. Вопреки расхожему мнению, встречаться с вашим знаком зодиака может быть довольно сложно, поскольку другой человек будет отражать как ваши лучшие, так и самые плохие черты.

Овен

Не стоит впадать в тревогу, но эти отношения с очень высокой вероятностью обречены. Вы оба вспыльчивы, хотите своего и склонны винить другого человека, когда что-то идет не так. Однако над этим можно поработать посредством общения и открытости. С другой стороны, вы воспламеняете страстную натуру друг друга и это будет действительно яркий и незабываемый роман.

Телец

Тельцы очень упрямы и тяжело мирятся с переменами. Если вы и ваш партнер на одном пути и имеете общие ценности – отлично. Если нет, вам придется пройти нелегкий путь, чтобы добиться гармонии. Тельцы всегда очень увлечены своими идеями и мыслями, им трудно принять противоположную точку зрения. Эти отношения могут являться как гармоничным союзом, так и постоянной конфронтацией.

Близнецы

Совершенно невозможно, чтобы вы когда-нибудь надоели друг другу. В отношениях может быть слишком много непредсказуемости, которая изначально может быть увлекательной, но в конечном итоге приведет к определенным проблемам. Одному из вас придется стать "стабильным" и взять на себя домашнюю рутину, чтобы создать ощущение надежности. Но высока вероятность того, что вам удастся соединиться на глубоком эмоциональном уровне

Рак

Союз двух Раков – один из самых гармоничных в зодиакальном круге. Среди плюсов: вы оба цените уют и любите сидеть дома. Вы очень чувствительны, не хотите еще раз переживать травматические отношения и готовы идти на компромисс. Среди минусов: иногда вам может стать скучно друг с другом, однако вы сделаете все, чтобы исправить ситуацию. Если вы решите иметь общее будущее, важно отметить, что два Рака вместе станут отличными родителями.

Лев

Это нестабильный, но очень страстный союз. Львам нужно уделять много внимания, поэтому расставьте это в качестве приоритетов в ваших отношениях и проявляйте внимание даже по пустякам. Львы стремятся к комплиментам, восторгу, восхвалению их талантов. В паре всегда бушуют страсти, но убедитесь, что в пылу ссоры вы не говорите и не делаете чего-то, что может навсегда испортить отношения. Важнейшая часть этого союза – взаимоуважение. Львы очень злопамятны и не привыкли давать второй шанс.

Дева

Если вы оба преданы высшим целям, это может быть пара, сотворенная на небесах. Однако очень важно помнить, что не следует пытаться улучшить другого человека, поэтому нужно отказаться от постоянной критики. Если вы излишне анализируете отношения, вы просто погасите страсть. Чрезмерное стремление к утопическому идеалу станет убийцей счастья. Полезными будут совместные хобби.

Весы

Двое Весов вместе могут создать прекрасный и гармоничный союз, поскольку вы оба настроены на поиск баланса в жизни. Вы готовы на все, чтобы угодить партнеру. Уравновешенность и справедливость – ваши основные качества. Однако опасность заключается в том, что вы будете оставаться слишком поверхностными, проектируя идеальный образ любви, не замечая проблем. Важно быть честным в разговорах и немного раскачивать лодку, чтобы отношения процветали, раскрывая ваш потенциал.

Скорпион

Эта пара включает в себя столько страстей, опасностей и интриг, что устоять просто невозможно. Доверие является ключевым компонентом, благодаря которому отношения держатся на плаву. Не следует быть подозрительными или ревнивыми, чтобы не испортить гармонию. Важно поделиться своими глубокими чувствами и не бояться быть уязвимыми.

Стрелец

Этот союз будет полон веселья, приключений и авантюр. Сегодня вы будете вместе кататься на байдарках, на следующий день – на мотоцикле, а затем отправитесь в далекое путешествие, где каждый день будет приносить радость и вдохновение. Вы можете учиться друг у друга. Вместе вам всегда есть о чем поговорить. Настоящая беда назревает, когда один из вас хочет взять на себя обязательства, а другой предпочитает избрать свободу.

Козерог

На первый взгляд, эта пара не кажется воплощением романтики. Козероги – ярые реалисты, которые всегда очень тщательно оценивают все аспекты, прежде чем начать отношения. Другим людям может быть легко попасть под влияние своих фантазий, но вы оба лишены иллюзий и никогда не носите розовые очки. Просто будьте осторожны, чтобы ваши амбиции не возобладали над заботливой домашней жизнью.

Водолей

Водолеи очень открыты и мирятся с эксцентричностью друг друга (а также готовы наслаждаться этими отношениями без рамок и ограничений). Партнеры точно станут неразлучными лучшими друзьями. Однако вы оба можете избегать ответственности. Чтобы создать крепкие отношения вам придется выйти из зоны комфорта и быть честными.

Рыбы

Это союз чутких мечтателей. Иными словами, две Рыбы могут бесконечно плавать в волшебной фантазии, никогда не бросая якорь в надежную реальность. Вы оба, как правило, носите розовые очки, а это значит, что ситуация иногда может выходить из-под контроля, когда вам придется столкнуться с серьезными проблемами.

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