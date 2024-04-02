Кто разбогатеет, а кого ждут финансовые проблемы: гороскоп для всех знаков на апрель

Удача – важная составляющая успеха, но ее приверженность непостоянна. Нам то больше везет в жизни, то кажется, что Фортуна отвернулась навсегда.

Какие знаки зодиака удача будет сопровождать в апреле, а кому нужно проявить осторожность, рассказали астрологи. Они составили список от самых фартовых знаков до тех, кого ждут трудные времена.

Весы

Думая, какой урожай вы хотите получить от этого года, не забудьте о семенах, которые нужно для этого посеять. Как в переносном, так и в буквальном смысле. Этот месяц полон возможностей для роста и обогащения. Так что не сдерживайтесь; позвольте себе стать губкой, впитывающей все богатства, которые может предложить жизнь. Поощряйте себя исследовать новые перспективы и расширять кругозор. В этом месяце вы находитесь в поисках новых целей и достижений. У карьеры есть потенциал для некоторых интересных событий. Следовательно, не отказывайтесь от приглашений.

Овен

В апреле вам нужно будет потратить время на общение собой и своими желаниями. Удача поможет вам реализовать свои мечты и увлечения, но не отступайте слишком далеко от реальности. В течение месяца сосредоточьтесь на персональных ритуалах, чтобы найти ритм и поток. Ваши амбиции будут двигать вами и Вселенная даст вам множество возможностей проявить себя. Вы будете пожинать плоды своих усилий. Не забывайте брать на себя ответственность не только за свои достижения, но и за отдых и релаксацию, которых вы заслуживаете. Баланс – это ключ к успеху, поэтому покоряйте мир, не забывая при этом заботиться о себе.

Рыбы

Апрель кажется благоприятным месяцем для ваших финансов. Когда Меркурий в ретрограде, самое время пересмотреть способы зарабатывания денег и возможно дополнительно наполнить свой кошелек. Помните, что благословения Вселенной мимолетны и вам нужно брать от жизни все здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на материальном мире и на том, что вы цените. Наведите порядок в своем пространстве и жизни в целом. Легко отпускайте старое. Не бойтесь участвовать в дискуссиях, которые предоставят вам больше возможностей для самосовершенствования.

Дева

Не отказывайте себе в высокорискованных инвестициях, но имейте в виду, что это может привести к некоторой напряженности. Поэтому проявляйте благоразумие и старайтесь не переборщить с рисками. Создание богатства должно быть марафоном, а не спринтом. Просто спокойно выполняйте каждый шаг. Апрель также может открыть ваши старые раны и пролить свет на секреты. Вы привыкли решительно поддерживать других, потому что всегда готовы помочь им. Но сейчас самое время проявить доброту к себе.

Телец

Месяц начнется для вас непросто. Но возможности будут расти вместе с теплом. Используйте эту энергию, чтобы подумать, почему вы можете полностью доверять потоку жизни. Приготовьтесь открыть новый источник вдохновения, который приблизит вас к вашим целям. Это именно то, что вам нужно, чтобы возродить импульс, который вы потеряли в начале этого месяца. Используйте веселые занятия и детские игры, чтобы вызвать у себя улыбку даже когда вы в стрессе. Помните, что именно творчество может помочь вам открыть новый увлекательный мир.

Лев

Остерегайтесь ретроградной энергии Меркурия, она может сделать вас нетерпеливым. Говорите правду, но постарайтесь сохранять спокойствие и избегать ненужной резкости. В этом месяце главное внимание должно уделяться отношениям. У вас есть шанс проверить и укрепить свои партнерские отношения. Не скрывайте проблемы, чтобы избежать конфликтов, пора обратиться к ним напрямую. Независимо от того, устанавливаете ли вы границы, начинаете трудные разговоры или следите за тем, чтобы ваш голос был услышан, очень важно взять под контроль свои эмоции.

Рак

Еще совсем недавно жизнь кружилась вихрем вокруг вас. Сейчас, в сезон затмений и ретроградного Меркурия, приготовьтесь к американским горкам эмоций и возможностей для открытий. В начале месяца вы можете чувствовать, что вас игнорируют или недооценивают. Однако, чтобы получить заслуженное признание, вы должны говорить о себе. Не ждите, пока другие похвалят вас – учитесь сами мотивировать себя. Апрель — месяц для установления четких целей и устранения любых сдерживающих вас эмоциональных помех. Берите то, что вам принадлежит. Доверяйте процессу, потому что хорошие вещи обязательно появятся.

Близнецы

Будьте готовы перезарядить батареи в этом месяце – вам может понадобиться больше энергии, чем обычно. В апреле вы, возможно, подумаете о том, как вы занимаете место в своем сообществе. Конечно, вы известны тем, что порхаете от человека к человеку, как бабочка, но, возможно, пора замедлиться и оценить красоту сада вокруг вас. Ведь окружающие вас люди действуют как зеркала, отражающие аспекты вашей собственной жизни. Поскольку ваша правящая планета Меркурий большую часть месяца находится в ретроградном движении, вам нужно быть особенно осторожными по поводу общения и потенциальных споров. Вы подвержены финансовым проблемам, поэтому проявляйте здесь особую осторожность.

Козерог

Даже таким преданным работникам, как вы, нужен отдых. Апрель может дать вам ощущение счастья, если вы позволите себе сделать перерыв, поразмыслить и восстановить связь с тем, что действительно важно для вас. Никто не просит вас бросить все и навсегда отказаться от своей карьерной цели, просто найдите правильный баланс между работой и личным счастьем в любой момент. Считайте этот месяц мягким напоминанием о необходимости провести генеральную уборку как в переносном, так и в буквальном смысле. Внимательно осмотрите свой дом, чтобы убедиться, что вы уделяете ему внимание и заботу, которых он заслуживает. Примите переход к более сбалансированной и гармоничной семейной жизни.

Водолей

Ретроградный Меркурий может вызвать проблемы в общении, поэтому поступайте осторожно и уважайте границы других людей. Чтобы сохранить свое чувство безопасности, улучшить свой выбор эмоциональных инструментов и наполнить дом счастьем, ищите способы улучшить свое чувство стабильности и счастья в течение апреля. Но приготовьтесь к психологически сложному месяцу. Он будет полон интеллектуальных вызовов. Позвольте своему любопытству процветать. Читаете ли вы хорошую книгу, или записываете свои мысли, ведете ли глубокие разговоры с друзьями, этот месяц посвящен обмену информацией, а не зарабатыванию большего количества денег. Однако с большими умственными способностями приходит и большая ответственность. Будьте осторожны и не переусердствуйте, пробуя новые идеи.

Стрелец

После всей суеты, связанной с изменением своих привычек и исследованием новых путей, пора раскрыть свою внутреннюю силу. Но следите за своим авантюрным духом, в частности, остерегайтесь бывших возлюбленных, которые угрожают вашей психической стабильности. То, чего вы хотите и реальность могут сильно отличаться, создавая множество проблем и препятствий. Но такова природа жизни: всегда будут взлеты и падения. Используйте этот месяц, чтобы воссоединиться с тем, что питает вашу страсть и доставляет радость. Не беспокойтесь, если вы чувствуете растерянность и потерю мотивации. Воспринимайте это как знак того, что пора что-то изменить и попробовать что-то новое.

Скорпион

Готовьтесь к полнолунию этого месяца – этот день позволит вам заземлиться и снять часть стресса, который вы пережили. Но, чтобы отпустить ситуацию, необходимо признать некоторые истины о себе. В этом месяце вы рискуете устать или почувствовать, будто постоянно бесполезно боретесь с препятствиями. Не пугайтесь этого. Понимайте, что деятельность должна точно отражать вашу личность. Возможно, вам не так повезло, как всем остальным, но не теряйте надежду. Если вы не хотите, чтобы сложная полоса продолжалась, вы должны внести изменения в свою жизнь. Используйте этот месяц, чтобы просветить себя и убедиться, что ваши усилия соответствуют вашим сокровенным желаниям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, для каких знаков зодиака этот апрель станет уникальным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.