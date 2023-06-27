Драма в любви или серьезные изменения: подробный гороскоп на июль для всех знаков

Июль уже на пороге, и это означает новый период астрологических транзитов. Всего нас ждут несколько недель самоанализа. Вопросы возникнут весьма серьезные. Действительно ли мы хотим того, чего, как мы считаем, хотим? Как нас удерживает от движения вперед прошлый опыт.

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Мы войдем в июль с полнолунием в Козероге 3 числа, которое побуждает выражать эмоции и искать разрядки. С 10 числа Марс переместится в созвездие Девы, и каждый сможет быть полезным другим, но прежде всего себе. Еще день спустя Меркурий окажется во Льве и зажжет огонь творчества. А 28 числа эта же планета переместится в знак Девы и даст нам всем энергию суперпроизводительности, толчок наконец-то начать проект, о котором мы давно мечтали. Детальнее о прогнозе астрологов на июль для своего знака зодиака читайте дальше.

Овен

Что-то в вашей профессиональной жизни просто не работает. Вы можете испытывать разочарование, но в то же время сможете превратить его в полезные действия. В середине месяца ожидайте ощутить тягу к подлинному самосовершенствованию. Освободите место для саморефлексии и отдыха. Возможно, вам придется ненадолго сделать паузу в контактах с миром. В конце месяца в ваши отношения может ворваться драма. Звезды указывают на возвращение человека из прошлого или боль от старой раны. Оставайтесь сильными и сосредоточьтесь на себе. Вы с этим справитесь.

Телец

Не относитесь к себе слишком строго. Страх неудачи может привести вас к чрезмерной осторожности. Но пора разобраться в себе. Вам нужно подумать о своей склонности прятаться в зону комфорта, когда чувствуете себя неуверенно. Чего бы вы могли добиться, если бы попытались дать себе свободу и больше рисковать? Это также месяц для вас, чтобы сосредоточиться на вещах, которые вам нравятся и действительно заземляют вас. Вернитесь к хобби, на которое вы никак не находили время.

Близнецы

Командная работа делает мечту реальностью, но не слишком ли вы полагаетесь на свою "команду"? В этом месяце вы можете столкнуться с ощущением, что другие люди просто не понимают вас. В таком случае сделайте шаг назад и подумайте о своем подходе. Но также будьте открыты для знакомства с другими людьми, но выбирайте единомышленников. Именно они дадут вам вдохновение на достижение древней цели. Следите за тем, как вы общаетесь – честность и четкость высказываний принесут вам большую пользу.

Рак

Немного ослабьте свою хватку. Чрезмерный контроль отзовется вам неприятными последствиями. Вы склонны проявлять его, когда чувствуете себя неудобно и неуверенно, но это может негативно повлиять на ваших окружающих. В июле начнется ваш 18-месячный период построения карьеры. Вы будете более открыты к тому, чем вы увлечены и узнаете, что в работе тоже можете полагаться на свою интуицию. У вас также будет момент пересмотра самооценки. Слишком долго вы убеждали себя, что стоите не так много. Но это неправда. Требуйте того, чего хотите – вы это заслужили. Отпустите стереотипы мышления, из-за которых вы застряли на одном месте, и позвольте себе действовать.

Лев

Некоторые аспекты вашей повседневности стали очевидным бременем для вас. Между тем, жизнь проходит, а ваши потребности и эмоции тоже заслуживают внимания — и это урок, который вам нужно усвоить в июле. Это может быть месяц больших перемен и улучшений. Если вы сосредоточитесь на самосовершенствовании, до конца июля можете получить отличные результаты. Но не забывайте находить время на развлечения. Для вас есть вероятность отправиться в путешествие или узнать что-то новое. Вы выйдете из своей обычной повседневной рутины и откроете для себя неизведанное.

Дева

Иногда вы можете быть несколько устрашающим человеком. В июле этот ваш внутренний демон может вырваться наружу, но вы сможете использовать его во благо. Направьте потенциально разрушительную энергию на организацию какого-нибудь удивительного мероприятия или просто громко спойте в караоке. В июле вам придется больше контактировать со своими эмоциями. Следите за тем, как вам выпадают шансы на установление связей, и выслушивайте мнения других людей – это поможет вам в принятии решений. Что будет полезнее, чем просто руководствоваться логикой.

Весы

Вы привыкли быть стабилизирующим фактором в своей семье, следить, чтобы все шло по правильному пути. Но в июле это может нарушиться. Ваша работа потребует много внимания, и в результате ваша энергия может истощиться. Потому учитесь делегировать работу. Вы не можете сделать все, как бы вы ни пытались. Июль положит начало интересному, но непростому периоду в ваших отношениях. Вы начнете задумываться над тем, что вы отдаете в любви или дружбе и что получаете. И сходится ли этот баланс.

Скорпион

Кто-то называет вам упрямым человеком, а кто-то за эти же качества страстным. Но правы вы точно не всегда. Вы не можете все знать. Поэтому в июле держите свой разум открытым для других точек зрения – это будет очень полезно. Возможно, пора также подвергнуть сомнению некоторые из ваших нынешних способов ведения дел. Изменения и большая гибкость могут улучшить вашу жизнь. Вам просто нужно открыться, чтобы увидеть новые возможности. Да, переход будет непростым. Попытка отпустить может открыть старые раны, связанные с проблемами контроля. Но помните, что вы не тот человек, которым были в прошлом. Вы выросли и можете доверять себе. Поверьте в то, что вы пытаетесь сделать, и вы можете быть приятно удивлены результатом.

Стрелец

В последнее время вы были мотивированы строить свою карьеру, добиваться своих целей. Но вспомните, что не все вы можете сделать исключительно своими силами. Общение с другими людьми не только даст вам больше силы для свершений, но и придаст толчок вашему творчеству, поможет увидеть новые решения. У вас есть что предложить в партнерстве или сотрудничестве, и в июле будет удачное для этого время. В конце месяца ваша вера в себя может пошатнуться, но не давайте сбить себя с ног. Вспомните, как далеко вы уже продвинулись.

Козерог

В последнее время вас окружали сами ограничения – бюджет, время, ресурсы. Полнолуние в вашем знаке поможет вам овладеть сложными чувствами, которые вызывает эта ситуация. Поработайте над ними, и вы найдете более позитивное видение. Вы скрываете от себя страстную и радостную часть своей личности – начните выпускать ее на свободу. Это может помочь вам лучше общаться с другими людьми и привлечь в свою жизнь что-нибудь интересное. Возможно, вам пора стать более эмоционально близким с кем-то особенным или с другом. Они ждут от вас первого шага. И время для него пришло.

Водолей

Что мешает вам выразить себя? Что мешает вам дать волю эмоциональной стороне вашего "я"? Люди в вашей жизни хотят общаться с вами на более честном интимном уровне. Так что отважитесь дать им то, к чему они стремятся. Разрушайте стены своей защитной крепости, впускайте в свою жизнь больше близости. В ближайшие несколько месяцев вы усвоите несколько важных уроков общения, особенно по поводу высказывания своих сокровенных мыслей и чувств. Поначалу это может показаться неудобным, но не сдавайтесь. Результаты будут стоить усилий. Ваши отношения начнут меняться, как только вы попробуете. Поэтому отважьтесь на первый шаг.

Рыбы

Около вас оказались люди, которые влияют на вас не лучшим образом. Нет, они сами по себе не плохие, просто отвлекают вас от того, что вы хотите и должны делать. Возьмите паузу, восстановите равновесие в своей жизни. Эта проблема идет бок о бок с большой темой уверенности в своих силах, которая будет актуальна для вас в ближайшие месяцы. Вы узнаете, как много вы можете добиться своими силами, насколько вы способны добиваться больших успехов. Попытайтесь заняться новыми хобби и посмотрите, к чему это вас приведет. В июле вы сможете поработать на своими привычками – сформировать новые или избавиться от старых. Впереди много самоанализа. И может быть, вам понадобится партнер, на которого можно будет опереться.

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