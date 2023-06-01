Овнам нужно остерегаться недоброжелателей, а Раков ждет прибыль: гороскоп Таро на июнь

Карты Таро – мощный эзотерический инструмент, позволяющий считывать знаки и избегать ошибок. В астрологии они используются, чтобы усилить прогностическую силу традиционного гороскопа.

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Вот и на июнь 2023 года эксперты составили астропрогноз, усиленный прорицанием Таро. Узнайте, что месяц принесет именно вашему знаку.

Овен

Кто-то имеет относительно вас плохие намерения, так что постарайтесь не хвастаться излишне, чтобы не спровоцировать завистников. Вам может быть сложно управлять финансами в этом месяце, ведь на вас могут свалиться неожиданные расходы. Старайтесь в любом случае отложить хоть какую-нибудь сумму. Тем, кто путешествует, следует воздержаться от публикации большого количества фотографий и видео – помните о завистниках. Сосредоточьтесь на получении максимального наслаждения для себя. В личной жизни у Овнов отношения будут складываться осознанно и сдержанно.

Телец

Позаботьтесь о своем здоровье, иначе оно может вас очень неприятно подвести. Не распыляйтесь, делайте по одному делу за раз и ориентируйтесь на свое физическое состояние. Ваши финансы будут работать на вас, особенно если у вас есть вложения – доходы будут хорошие. Атмосфера дома тоже будет приятной. Вы будете наслаждаться общением с близкими. Но не слушайте советов радикально изменить жизнь даже от самых авторитетных для вас людей.

Близнецы

Не сравнивайте жизнь других людей с собой, иначе вы сами будете причинять себе боль. Часто безосновательно. Пустые мечты не дадут вам ничего, а вот вера в себя и упорная работа в этом месяце принесут двойные результаты. У вас будет много хороших шансов на рабочем месте, а руководство будет впечатлено вашими идеями. В любом случае, не переносите стресс от рабочей или общественной жизни в личную – это сильно охладит ваши отношения с партнером.

Рак

Вас ждет хорошая прибыль, но не забывайте следить за здоровьем. Вы можете испытывать большой стресс на работе, который отразится на вашем физическом состоянии. Дополнительные деньги, которые вы получите в этом месяце, лучше реинвестируйте, а не тратьте на прихоти. К примеру, начните получать образование за границей. Однако не принимайте поспешных решений, что может привести к неприятным контактам с чиновниками. Одиноким Ракам может посчастливиться встретить любовь.

Лев

Ваши финансы улучшатся настолько, что вы сможете позволить себе дорогие покупки, о которых давно мечтали. Однако позаботьтесь о подушке безопасности на случай проблем со здоровьем. Избегайте контактов со своими бывшими и людьми с отрицательной энергетикой – они могут нанести вам вред. Затем помощь в этом месяце поступит откуда вы и не ждали и будет похожа на магию. Это может быть и материальная, и моральная поддержка. Постарайтесь больше времени уделять друзьям.

Дева

Вспыльчивая реакция на что-либо может создать вам лишние проблемы, поэтому избегайте резких разговоров и держите себя в руках. Поддержку ищите в семье. Не игнорируйте проблемы с финансами и здоровьем – они могут стать началом целой цепочки неприятностей, если не заняться ими вовремя. Избегайте смены места или сферы работы, ведь скоро вас ждет успех на старом месте. Вы можете почувствовать пустоту из-за отсутствия кого-либо в вашей жизни. Если хотите скрыть ее от других – ваше право, но не лгите себе, проживайте все чувства сполна.

Весы

Избегайте любых новых отношений, ведь это будет попытка обмануть вас или что-то получить от вас, а не искреннее желание общаться. Следите за своими финансами – вы будете склонны к необдуманным расходам и указать вам на это могут младшие родственники или коллеги. Также постарайтесь не брать взаймы – вам будет очень тяжело вернуть деньги. Впрочем, месяц не должен быть таким уж плохим. Вы научитесь лучше заботиться о себе, а кто-то из близких принесет вам хорошую новость.

Скорпион

Если вы давно хотели сменить работу, то сейчас самое время – вы получите хорошее предложение с помощью своих близких. Отношения с новыми коллегами будут теплыми, поэтому сильно не сомневайтесь. Заботьтесь о своей диете, она поможет вам удержать здоровье на хорошем уровне. Также июнь будет удачным для помолвки и браков. А вот давать деньги взаймы не торопитесь – вам им с большой вероятностью не вернут. Позвольте себе хотя бы одно маленькое путешествие. Это вас вдохновит.

Стрелец

Обратите внимание на все свои хронические проблемы со здоровьем, они имеют тенденцию к обострению, и вам понадобятся отдых и забота. Если вам одиноко, идите к людям – на вечеринки, концерты или тематические мероприятия. Сейчас вы можете встретить близкого по духу человека. Также июнь будет удачным для тех, кто давно хотел отправиться в путешествие. Начните с планирования и бронирования билетов и вам все удастся.

Козерог

В этом месяце избегайте всех возможных споров – словесных, финансовых, рабочих, юридических. Если же конфликт неизбежен, обращайтесь за помощью к друзьям, родственникам и своему сообществу. Смело прощайтесь с токсичными отношениями или с отжившими свое. На работе есть смысл надеяться на хорошие новости, а в личной жизни – на гармонию с партнером. Вам захочется помогать другим – сделайте это. Даже просто подарок, сделанный близкому человеку, доставит вам радость.

Водолей

Есть вероятность, что вами попытаются манипулировать в своих целях. Сопротивляйтесь этому. Также внимательно следите за финансами. Вам может подвернуться возможность быстрого заработка, но не соглашайтесь сразу. Традиционные и более затратные по времени методы сработают для вас лучше. Если вам нужно провести переговоры по любому вопросу, сделайте это сейчас – удача будет на вашей стороне. Заботьтесь о своем здоровье, даже если методы будут вам не очень приятны. Сейчас важно сберечь себя и свое самочувствие.

Рыбы

Держите эмоции под контролем. Если вы выйдете из равновесия, вас будет легко обмануть. Также следите за уровнем стресса. Поймите разницу между отрицательными высказываниями и предупреждением и избегайте чрезмерного внимания к предупредительным знакам, предполагая, что это отрицательные высказывания. Во всем важна будет умеренность, в том числе в пище и физических нагрузках. Новые отношения не заводите – они будут неудачными. В частности, потому, что вы захотите манипулировать партнером.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на июнь для всех знаков.

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