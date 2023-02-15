Для трех знаков начался период процветания: кому повезет с деньгами. Гороскоп

Нынешний астрологический период благоприятный для всех знаков зодиака. Но представителям трех из них повезет больше всего. Им звезды обещают финансовый успех и доходы.

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Астрологи рассказали, какие это будут знаки. Узнайте, есть ли вы среди них.

Телец

Звезды вознаградят вас за проявленное ранее терпение. Деньги, которые вы получите в середине недели, используйте для погашения долгов, уплаты по просроченным счетам и стабилизации своего финансового положения. На работе вы склонны придавать новый импульс своей профессиональной жизни. Поэтому используйте свои навыки, чтобы подчеркнуть свои усилия перед начальством. Однако не теряйте концентрации, если хотите справиться со всеми своими задачами. Также внимательно относитесь к расходам – избегайте ненужных и лишних покупок, чтобы не навредить своим финансам. Лучше отложите свободные деньги в долгосрочные сбережения.

Дева

Вам очень хочется радовать своих близких шикарными подарками – это доставляет вам массу положительных эмоций. Однако звезды советуют не слишком увлекаться такой терапией. Выбирайте подарки не дорогие, а символические, так вы достигнете своих целей и при этом ответственно отнесетесь к финансам. Обдуманные инвестиции сейчас могут быть мудрым вариантом для представителей знака, кто склонен быть дальновидным и думать о том, как обеспечить свое будущее. Разумно распоряжайтесь своим бюджетом и это принесет свои плоды.

Весы

Вам хочется что-то изменить, например, работу. Звезды не против этого, но проявите мудрость, когда будете делать выбор. К вам могут начать обращаться знакомые, испытывающие финансовые трудности. Вы можете почувствовать желание помочь им, но не спешите делать щедрые ссуды – посодействуйте в поиске работы или другой помощи для этих людей. Так они скорее встанут на ноги и вы сохраните и даже улучшите ваши отношения. Весам, занимающимся бизнесом, звезды предвещают удачу – ваши проекты окупятся и вы получите прибыль. Которую, в том числе, используете в помощь другим. Если вы наемный работник, продемонстрируйте начальству свой потенциал – ваша инициатива не пройдет мимо его внимания.

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